В Самарской области впервые проходит всероссийская акция «Деменция.net»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарском академическом театре оперы и балета показаны одноактные балеты «Ленинградская симфония» и «Барышня и хулиган»
В Самарском академическом театре оперы и балета показаны одноактные балеты «Ленинградская симфония» и «Барышня и хулиган»
Почти 1,5 млн жителей Самарской области пользуются Личным кабинетом налогоплательщика
Почти 1,5 млн жителей Самарской области пользуются Личным кабинетом налогоплательщика
В Самаре отметили День детей железнодорожников
В Самаре отметили День детей железнодорожников
Команда Самарской области вошла в число лидеров окружного фестиваля «Вернуть Детство»
Команда Самарской области вошла в число лидеров окружного фестиваля «Вернуть Детство»
Стартовали мероприятия Всероссийской недели безопасности дорожного движения для детей, родителей и педагогов
Стартовали мероприятия Всероссийской недели безопасности дорожного движения для детей, родителей и педагогов
За выходные в Самарской области нашли 38 пьяных водителей
За выходные в Самарской области нашли 38 пьяных водителей
Самарская область вошла в топ-10 регионов по количеству бронирований загородного жилья этим летом
Самарская область вошла в топ-10 регионов по количеству бронирований загородного жилья этим летом
Самарская область заняла 3 место в рейтинге субъектов РФ по внедрению инструментов РЭС 3.0
Самарская область заняла 3 место в рейтинге субъектов РФ по внедрению инструментов РЭС 3.0
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.2
-0.31
EUR 96.67
-0.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Воспитанники соцучреждений Самарской области принимают участие в окружном фестивале одаренных детей «Вернуть детство»
«Одна земля, одна судьба, одна сила»: в губернии отметили День дружбы народов
«Волжские ландшафты»: выставка пройдет в Доме архитектора в День города
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области впервые проходит всероссийская акция «Деменция.net»

297
В Самарской области впервые проходит всероссийская акция «Деменция.net»

До 3 октября 2026 года жители Самарской области могут бесплатно пройти раннюю диагностику когнитивных изменений. Самарская область — один из 53 регионов, в которых впервые проходит акция по раннему выявлению первых признаков деменции.

Подробности о первичном скрининге когнитивного здоровья на специальной страничке акции: деменция.онлайн

Тестирование займет всего 10 минут – и каждый желающий сможет получить ответ на один из самых важных вопросов: пора ли беспокоиться о когнитивном здоровье и обращаться к врачу? А также получить консультацию от волонтеров проекта, как заботиться о здоровье своего мозга и куда необходимо обращаться при подозрении на нарушения памяти. Планируется, что за время проведения акции сотни жителей Саратова смогут бесплатно пройти раннюю диагностику когнитивных изменений – как самостоятельно, так и привести своих старших близких.

Наталья Русакова, руководитель социального проекта Деменция.nеt: «Обязательно приходите сами и приводите своих родителей, бабушек и дедушек. Люди старшего возраста нередко избегают разговоров о проблемах с памятью и других когнитивных изменениях, даже когда сами замечают тревожные симптомы. И здесь важно не упустить момент: наша задача – вовремя обратить внимание на первые тревожные сигналы и как можно раньше оказать поддержку!».

Не стоит недооценивать важность подобных скрининговых мер: деменция уже затронула более 55 млн человек по всему миру, и согласно прогнозам, к 2050 году это число почти утроится и достигнет 152 млн. И именно ранняя диагностика и профилактика сегодня остаются главным оружием в борьбе за здоровое и активное долголетие!

Для жителей Самарской области организаторы акции предусмотрели возможность пройти онлайн-тест на сайте: https://tests.xn--d1acamsh7dwd.net/quiz/sage/

Социальный проект Деменция.net (АНО «Деменция.нет») – социальный проект о когнитивном здоровье. С 2021 года специалисты проекта оказывают помощь людям с деменцией и их семьям, а также занимаются профилактикой и ранней диагностикой когнитивных заболеваний. Благодаря работе организации в России ежегодно проходят сотни профилактических и диагностических мероприятий, а люди с деменцией могут получить бесплатную помощь – лечение и специализированный уход.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В Самарской области впервые проходит всероссийская акция «Деменция.net»
21 сентября 2026  12:26
В Самарской области впервые проходит всероссийская акция «Деменция.net»
297
Росздравнадзор зарегистрировал первый тест на устойчивость к антибиотику
21 сентября 2026  09:58
Росздравнадзор зарегистрировал первый тест на устойчивость к антибиотику
309
Первый заместитель министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко выразил благодарность членам совета за внимание к актуальным проблемам защиты прав пациентов.
20 сентября 2026  12:14
В минздраве Самарской области прошло заседание общественного совета по защите прав пациентов
916
Самарская областная клиническая станция переливания крови внедрила инновационную технологию заготовки концентрата тромбоцитов — компонента, который наиболее востребован для лечения детей и взрослых с онкогематологическими заболеваниями.
18 сентября 2026  16:35
В региональной Службе крови готовят безопасные тромбоциты за несколько часов
1168
С 16 по 18 сентября 2026 года в СОКБ им. В.Д. Середавина проходила региональная научно-образовательная конференция «Институт главного врача».
18 сентября 2026  16:14
В Самаре прошла первая региональная научно-образовательная конференция «Институт главного врача»
1115
Министр здравоохранения Самарской области ознакомился с работой Самарской областной клинической станции переливания крови от заготовки и апробации до хранения донорских компонентов крови.
18 сентября 2026  14:25
Андрей Орлов проверил работу региональной Службы крови
1128
Врач-клинический фармаколог Самарского кардиодиспансера им.В.П.Полякова Галина Гусева: 10 правил лекарственной безопасности.
17 сентября 2026  21:51
Врач-клинический фармаколог рассказала самарцам,  что должен знать каждый при приеме препаратов
1205
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов посетил ревматологическое и рентгенологическое отделения СОКБ им. Середавина.
17 сентября 2026  17:31
В СОКБ им.В.Д. Середавина преобразилось ревматологическое отделение
1149
Самарская стоматологическая поликлиника №6 включилась в работу по оказанию специализированной помощи участникам специальной военной операции.
17 сентября 2026  16:16
В регионе расширяются возможности для проведения зубопротезирования ветеранам СВО
1166
Самарские хирурги и инженеры спасли пациента с редкой лор-патологией
17 сентября 2026  10:15
Самарские хирурги и инженеры спасли пациента с редкой лор-патологией
973
Весь список
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
ЦИК подведет окончательные итоги выборов 25 сентября
21 сентября 2026  13:36
ЦИК подведет окончательные итоги выборов 25 сентября
310
Более 140 квартир для детей-сирот предоставят в Самаре до конца года
21 сентября 2026  13:17
Более 140 квартир для детей-сирот предоставят в Самаре до конца года
272
«Единая Россия» набирает 57,76% после обработки 82,19% протоколов
21 сентября 2026  09:10
«Единая Россия» набирает 57,76% после обработки 82,19% протоколов
344
Ряд трамваев и автобусов в Самаре временно сменят маршрут
19 сентября 2026  11:18
Ряд трамваев и автобусов в Самаре временно сменят маршрут
1081
Явка на ДЭГ достигла 70%
19 сентября 2026  09:45
Явка на ДЭГ достигла 70%
1002
Весь список