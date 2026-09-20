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В минздраве Самарской области прошло заседание общественного совета по защите прав пациентов

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Первый заместитель министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко выразил благодарность членам совета за внимание к актуальным проблемам защиты прав пациентов.

В преддверии Всемирного дня безопасности пациентов в министерстве здравоохранения Самарской области прошло заседание общественного совета по защите прав пациентов.

Основная цель Совета - консолидация усилий органов управления здравоохранением, медицинских работников и гражданского общества для поддержания и сохранения здоровья населения, особенно наиболее уязвимых групп – людей с ограниченными возможностями здоровья, пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями.

В ходе встречи специалисты обсудили актуальные вопросы обеспечения безопасности пациентов в медицинских организациях.

Первый заместитель министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко выразил благодарность членам совета за внимание к актуальным проблемам защиты прав пациентов.

"Безопасность пациента начинается с диалога. Когда пациент задаёт вопросы, когда он информирован о своём лечении, когда его голос услышан - риски снижаются. Именно для этого мы работаем в формате открытого Совета", — подчеркнул Сергей Вдовенко.

Особое внимание в ходе заседания было уделено выстраиванию эффективного взаимодействия совместно с Управлением Росздравнадзора по Самарской области.

"Безопасность пациента - это зона общей ответственности. Когда организационные решения министерства и надзорные функции росздравнадзора работают в одной связке, система становится по-настоящему пациентоориентированной и безопасной", - отметила руководитель ведомства Анна Гомжина.

Руководители общественных организаций подчеркнули, что необходимо создать рабочие группы внутри совета по вопросам оказания помощи ветеранам СВО, а также начать взаимодействие с общественным советом при Росздравнадзоре.

Заместитель министра - руководитель департамента реализации законодательства в сфере здравоохранения Светлана Шишкова рассказала о возможностях оказания медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования, а также подчеркнула, что пациенты имеют право на выбор страховой медицинской организации, учреждения, оказывающего первичную медико-санитарную и специализированную помощь, из числа организаций, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий.

По итогам заседания было принято решение продолжить системную работу по внедрению стандартов безопасности, развитию пациентских школ и повышению открытости медицинских организаций. Деятельность Совета будет носить постоянный характер, а все предложения членов совета будут взяты в проработку профильными подразделениями министерства.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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