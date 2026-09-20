МЧС СО: собираясь в лес не забывайте о безопасности

Лес не прощает беспечности. Только за 18 сентября в Самарской области произошло три случая, когда люди терялись в лесных массивах:

Исаклинский район (с. Самсоновка): две женщины (61 и 65 лет) заблудились утром. К счастью, через 3 часа их нашли, помощь врачей не потребовалась.

Сызранский район (с. Надеждино): 71-летний мужчина потерялся днем. Его обнаружили к вечеру, в медицинской помощи не нуждался.

Сызранский район (с. Смолькино): 66-летний мужчина до сих пор не найден. Поиски продолжаются.

МЧС России напоминает: лес — это зона повышенного риска.

Чтобы прогулка не обернулась бедой перед выходом в лес обязательно:

Сообщите маршрут. Родные должны знать, где вас искать.

Проверьте заряд телефона. Возьмите пауэрбанк — в лесу заряд тает быстрее из-за поиска сети.

Не рискуйте. Не уходите далеко от знакомых троп.

Возьмите минимум для выживания: воду, еду, нож, спички, часы и свисток (его звук слышно дальше, чем крик).

Яркая одежда — ваш шанс быть найденным. Избегайте камуфляжа, выбирайте заметные цвета.

Помните: ваша безопасность — в ваших руках.

Если вы или ваши близкие потерялись, не ждите — звоните 112.

Фото: pxhere.com