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Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил ветеранов и работников лесного хозяйства с профессиональным праздником

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Обращение губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева по случаю Дня работников леса. 

Обращение губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева по случаю Дня работников леса. 

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства Самарской области!

Сегодня вы отмечаете свой профессиональный праздник. Этот праздник объединяет всех, кто заботится о сохранении и восстановлении лесных ресурсов, их рациональном использовании, искренне дорожит уникальными природными богатствами Самарской области. 

Сегодня в отрасли трудится порядка полутора тысяч специалистов, в ведении которых более полумиллиона гектаров лесного фонда региона. Важнейшим направлением вашей каждодневной работы является реализация региональной составляющей национального проекта «Экологическое благополучие» — «Сохранение лесов». Для достижения целей нацпроекта мы продолжаем оснащать наши лесные хозяйства новой техникой и оборудованием. В регионе в настоящее время стопроцентная обеспеченность лесопожарной техникой, что позволяет эффективно бороться с возгораниями.

Дорогие друзья! Благодарю вас за честное, добросовестное исполнение профессионального долга, преданность делу и высокую ответственность, за то, что болеете душой за будущее самарской земли. 

Спасибо ветеранам отрасли, которые щедро делятся с молодежью своим ценным опытом, передают молодым специалистам традиции бережного отношения к родной природе. Мы гордимся династиями, для которых забота о лесе не просто работа, а семейная традиция. Особая признательность - за помощь бойцам, защищающим Родину в зоне специальной военной операции, и их близким. Сегодня нет задачи важнее, чем поддержка наших героев.

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

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