Деятели культуры Самары проголосовали в первые дни выборов

Активными участниками голосования в Самаре в первые два дня стали представители сферы культуры. Для них важно развитие культурной среды города — сохранение исторических зданий театров, стабильная поддержка творческих коллективов и инициатив.



На свой избирательный участок пришел Владимир Гальченко — народный артист РФ, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», председатель Самарского отделения Союза театральных деятелей России, артист Самарского академического театра драмы имени М. Горького.



«Театр невозможен без зрителя, а работа театра — без поддержки на уровне города и региона. Важно, чтобы у театра были возможности, чтобы мы могли ставить новые спектакли, поддерживать молодых актеров и режиссеров, чтобы здание было в порядке. Поэтому для меня прийти на выборы — это часть заботы о театре. Предлагаю и другим жителям Самары найти время, для того чтобы проголосовать», – поделился народный артист РФ Владимир Гальченко.



Как отметил Владимир Александрович, на избирательный участок он пришел сразу после общего собрания коллектива, посвященного началу 176-го театрального сезона.



Среди тех, кто уже отдал голос на выборах в Государственную Думу РФ и Самарскую Губернскую Думу, также заслуженный работник культуры Самарской области, руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов. Не так давно вместе с детскими командами он вернулся с Международного фестиваля «КВН. Первые», где Детский КВН Самарской области был признан «Лигой года 2026».



«В КВН есть золотое правило: шутка работает только тогда, когда уместна и зал на нее реагирует. Если ты молчишь и забыл текст — тебя не услышат зрители и коллеги, и команда проиграет игру. Выборы работают точно так же. Проголосовать — значит подать свою реплику, сказать свое слово. Этому мы учим наших ребят, и важно об этом напоминать самим себе», – отметил заслуженный работник культуры Самарской области Сергей Ларионов.



Всего в Самаре на сегодняшний день зарегистрировано более 905 тысяч избирателей.

Фото: пресс-служба администрация Самары