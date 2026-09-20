Я нашел ошибку
Главные новости:
О️б этом сообщили в Избиркоме Самарской области.
Явка избирателей на 10:00 20 сентября в Самарской области составила 39,79 %
С наступлением осени в лесу появились грибы, а любители сбора грибов вышли на тихую охоту.
Советы любитеями сбора грибов
Утром 20 сентября в Ставропольском районе на трассе М-5 произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. Помощь спасателей потребовалась девушке 2004 года рождения. Она оказалась заблокирована в салоне аварийного автомобиля.
Около села Зеленовка на трассе М-5 столкнулись легковой и грузовой автомобили
Лес не прощает беспечности. Только за 18 сентября в Самарской области произошло три случая, когда люди терялись в лесных массивах:
МЧС СО: собираясь в лес не забывайте о безопасности
Третий день голосования в Самарской области проходит в штатном режиме, сообщили в Центре общественного наблюдения, который продолжает работу в круглосуточном формате.
В Самарской области наблюдают за прозрачностью выборов круглосуточно
Обращение губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева по случаю Дня работников леса. 
Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил ветеранов и работников лесного хозяйства с профессиональным праздником
По состоянию на 20:00 19 сентября 2026 года:  явка избирателей на выборах составила 38,44%.
Явка избирателей на выборах 19 сентября в Самарсуой области составила 38,44%
На свой избирательный участок пришел Владимир Гальченко — народный артист РФ, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», председатель Самарского отделения Союза театральных деятелей России, артист Самарского академического театра драмы имени
Деятели культуры Самары проголосовали в первые дни выборов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.2
-0.31
EUR 96.67
-0.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Воспитанники соцучреждений Самарской области принимают участие в окружном фестивале одаренных детей «Вернуть детство»
«Одна земля, одна судьба, одна сила»: в губернии отметили День дружбы народов
«Волжские ландшафты»: выставка пройдет в Доме архитектора в День города
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области наблюдают за прозрачностью выборов круглосуточно

184
Третий день голосования в Самарской области проходит в штатном режиме, сообщили в Центре общественного наблюдения, который продолжает работу в круглосуточном формате.

Третий день голосования в Самарской области проходит в штатном режиме, сообщили в Центре общественного наблюдения, который продолжает работу в круглосуточном формате. На каждом из 1728 избирательных участков региона присутствуют общественные наблюдатели, функционируют системы видеонаблюдения и видеофиксации. Все поступающие обращения оперативно отрабатываются группой разбора.

«Выборы идут спокойно и по-деловому. Центр общественного наблюдения продолжает свою работу. Все поступающие обращения отрабатываются группой разбора. На каждом из 1728 избирательных участков региона присутствуют наши общественные наблюдатели, видеонаблюдение и видеофиксация продолжаются. Прозрачность выборов контролируют в том числе наблюдатели от ведущих политических партий. Все, конечно, работают с максимальной ответственностью», — сказал Павел Покровский, председатель Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами.

В Центре постоянно находятся члены Общественного штаба и Экспертного клуба, действуют юридическая и информационная группы. Юристы анализируют обращения, поступающие с участков, и дают правовую оценку каждому случаю.

Член Общественной палаты Самарской области, председатель Нотариальной палаты региона Галина Николаева подчеркнула, что система видеонаблюдения служит надёжным заслоном против фальсификаций: «Общественное наблюдение и видеонаблюдение обеспечивают прозрачность хода выборов. Безусловно, это заслон для тех, кто попытается что-либо сфальсифицировать или дискредитировать, развернуть ситуацию в пользу той или иной партии, кандидата». Благодаря системе видеонаблюдения и видеофиксации, добавила она, можно проверить происходящее на любом участке в любой момент времени, а любой гражданин с паспортом может прийти, занять место видеонаблюдателя и лично убедиться в прозрачности происходящего.

Студентка Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Анастасия Вепрева рассказала: «Мы наблюдаем за всем, происходящим на избирательных участках, переключая камеры между собой. Было интересно поучаствовать в выборах: не только проголосовать, а посмотреть, как они организованы. Нам видно всё: ящик для голосования, как люди забрасывают бюллетени. А вот тайна голосования сохраняется полностью — нам не видно, за кого проголосовали».

По словам видеонаблюдателя Никиты Полозова, видеонаблюдатели обращают внимание на всё и даже настроение избирателей. «Захотелось самому проконтролировать, чтобы выборы прошли максимально прозрачно и честно. Видел, как молодожёны приходили голосовать, много идут целыми семьями, молодёжь компаниями, взрослые люди — нарядные, прям как на праздник. Это очень заметно, что люди улыбаются, поздравляют и радуются — это не какая-то рутина, а от души радуются».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко отметил высокий уровень информатизации избирательного процесса: «Технологии действительно делают процесс выборов абсолютно прозрачным — когда в режиме реального времени можно смотреть, что происходит на избирательных участках даже самых удалённых. Предпринимательское и бизнес-сообщество очень активно и с большой гражданской ответственностью идут голосовать, потому что понимают, что наш выбор во многом определяет, как будут решаться волнующие вопросы в будущем, чтобы благосостояние наших граждан только возрастало. Поэтому приглашаю всех, кто ещё не пришёл на участки, сделать это сегодня».

 

Фото:   департамент информационной политики Самарской области

Теги: Выборы Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
О️б этом сообщили в Избиркоме Самарской области.
20 сентября 2026, 11:21
Явка избирателей на 10:00 20 сентября в Самарской области составила 39,79 %
О️б этом сообщили в Избиркоме Самарской области. Общество
46
Первый день единого дня голосования в Самарской области прошёл без серьёзных отклонений от избирательного законодательства.
19 сентября 2026, 16:33
ЦОН Самарской области продолжает мониторить ход голосования на избирательных участках региона
Первый день единого дня голосования в Самарской области прошёл без серьёзных отклонений от избирательного законодательства. Общество
686
По данным социологов, в последние годы женщины устойчиво показывают более высокую электоральную активность, чем мужчины.
19 сентября 2026, 16:20
Женщины губернити - самая активная сила на выборах
По данным социологов, в последние годы женщины устойчиво показывают более высокую электоральную активность, чем мужчины. Общество
628
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Ряд трамваев и автобусов в Самаре временно сменят маршрут
19 сентября 2026  11:18
Ряд трамваев и автобусов в Самаре временно сменят маршрут
808
Явка на ДЭГ достигла 70%
19 сентября 2026  09:45
Явка на ДЭГ достигла 70%
761
Единый день голосования: горячая линия в Самарской области обеспечивает связь с избирателями
18 сентября 2026  12:07
Единый день голосования: горячая линия в Самарской области обеспечивает связь с избирателями
919
Все 470 избирательных участков городского округа Самара начали работу по графику с 8:00.
18 сентября 2026  11:25
Все 470 избирательных участков городского округа Самара начали работу по графику с 8:00
782
В Самарской области стартовал круглосуточный общественный контроль за выборами: Центр общественного наблюдения начал работу
18 сентября 2026  10:38
В Самарской области стартовал круглосуточный общественный контроль за выборами: Центр общественного наблюдения начал работу
1625
Весь список