В Самарской области наблюдают за прозрачностью выборов круглосуточно

Третий день голосования в Самарской области проходит в штатном режиме, сообщили в Центре общественного наблюдения, который продолжает работу в круглосуточном формате. На каждом из 1728 избирательных участков региона присутствуют общественные наблюдатели, функционируют системы видеонаблюдения и видеофиксации. Все поступающие обращения оперативно отрабатываются группой разбора.

«Выборы идут спокойно и по-деловому. Центр общественного наблюдения продолжает свою работу. Все поступающие обращения отрабатываются группой разбора. На каждом из 1728 избирательных участков региона присутствуют наши общественные наблюдатели, видеонаблюдение и видеофиксация продолжаются. Прозрачность выборов контролируют в том числе наблюдатели от ведущих политических партий. Все, конечно, работают с максимальной ответственностью», — сказал Павел Покровский, председатель Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами.

В Центре постоянно находятся члены Общественного штаба и Экспертного клуба, действуют юридическая и информационная группы. Юристы анализируют обращения, поступающие с участков, и дают правовую оценку каждому случаю.

Член Общественной палаты Самарской области, председатель Нотариальной палаты региона Галина Николаева подчеркнула, что система видеонаблюдения служит надёжным заслоном против фальсификаций: «Общественное наблюдение и видеонаблюдение обеспечивают прозрачность хода выборов. Безусловно, это заслон для тех, кто попытается что-либо сфальсифицировать или дискредитировать, развернуть ситуацию в пользу той или иной партии, кандидата». Благодаря системе видеонаблюдения и видеофиксации, добавила она, можно проверить происходящее на любом участке в любой момент времени, а любой гражданин с паспортом может прийти, занять место видеонаблюдателя и лично убедиться в прозрачности происходящего.

Студентка Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Анастасия Вепрева рассказала: «Мы наблюдаем за всем, происходящим на избирательных участках, переключая камеры между собой. Было интересно поучаствовать в выборах: не только проголосовать, а посмотреть, как они организованы. Нам видно всё: ящик для голосования, как люди забрасывают бюллетени. А вот тайна голосования сохраняется полностью — нам не видно, за кого проголосовали».

По словам видеонаблюдателя Никиты Полозова, видеонаблюдатели обращают внимание на всё и даже настроение избирателей. «Захотелось самому проконтролировать, чтобы выборы прошли максимально прозрачно и честно. Видел, как молодожёны приходили голосовать, много идут целыми семьями, молодёжь компаниями, взрослые люди — нарядные, прям как на праздник. Это очень заметно, что люди улыбаются, поздравляют и радуются — это не какая-то рутина, а от души радуются».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко отметил высокий уровень информатизации избирательного процесса: «Технологии действительно делают процесс выборов абсолютно прозрачным — когда в режиме реального времени можно смотреть, что происходит на избирательных участках даже самых удалённых. Предпринимательское и бизнес-сообщество очень активно и с большой гражданской ответственностью идут голосовать, потому что понимают, что наш выбор во многом определяет, как будут решаться волнующие вопросы в будущем, чтобы благосостояние наших граждан только возрастало. Поэтому приглашаю всех, кто ещё не пришёл на участки, сделать это сегодня».

Фото: департамент информационной политики Самарской области