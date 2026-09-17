Сотрудники МЧС Самарской области почтили икону Божией Матери «Неопалимая Купина»

17 сентября для пожарных Самарской области дата с глубоким смыслом. В этот день православные вспоминают икону Божией Матери «Неопалимая Купина»: её издавна почитают как покровительницу огнеборцев — тех, кто первым идёт навстречу опасности.

Памятные молебны прошли сегодня в храмах Самары и области. Центром событий стал Софийский собор. Вместе с духовенством в богослужении участвовали начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Сергей Аникин, руководители пожарно-спасательных учреждений и спасатели гарнизона.

Сергей Аникин подчеркнул, что такие встречи — не просто дань традиции:

«Для нас это важная духовная поддержка. Каждый день пожарные сталкиваются с риском, борются с огнём, спасают жизни. Вера помогает сохранять стойкость и внутреннюю силу, чтобы и дальше выполнять свой долг».

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области