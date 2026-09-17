Самарская семья в числе победителей III Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций

Семья Рящиковых — мама Мария, папа Вячеслав и сыновья Семен и Артем — вернулась с федерального этапа III Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций. В интеллектуальном состязании, организованном Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации, они представляли Самару и Самарскую область. Семья признана победителем в номинации «Дальновидные финансисты».



В ходе двухдневного интеллектуального марафона семьи проходили квизы на скорость, решали финансовые кейсы и отвечали на вопросы по истории экономики. Также они посетили игровые лекции представителей Агентства по страхованию вкладов, Всероссийского союза страховщиков и Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов, побывали с экскурсиями по историческим зданиям Министерства финансов РФ, бывшей Московской бирже, Оружейной палате и Московскому Кремлю.



«Финансовая грамотность для нашей семьи — это не про то, чтобы считать каждый рубль, а про то, чтобы понимать, на что ты его тратишь. Мы с мужем всегда стараемся подавать детям пример: если ты умеешь планировать семейный бюджет, ты умеешь планировать и будущее. А когда в этом участвуют дети, финансы перестают быть скучной темой и становятся нашей общей семейной игрой. Фестиваль показал нам, что мы все делаем правильно. Огромная благодарность Институту финансовой грамотности Финуниверситета за такую площадку, где теория сразу подкрепляется практикой. Уехали домой со знаниями и хорошими эмоциями», – поделилась Мария Рящикова.



В федеральном этапе фестиваля приняла участие 31 семья-победительница региональных туров со всей страны, от Санкт-Петербурга до Якутии — это 105 участников самых разных возрастов, от 3 лет до 71 года.





Фото: пресс-служба администрации Самары