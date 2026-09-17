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Вячеслав Федорищев в Тольятти принял участие в открытии памятника первому гендиректору АВТОВАЗа

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17 сентября Вячеслав Федорищев в Тольятти принял участие в торжественном открытии памятника первому гендиректору Волжского автомобильного завода Виктору Полякову.

В четверг, 17 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев в рамках рабочей поездки в Тольятти принял участие в торжественном открытии памятника первому генеральному директору Волжского автомобильного завода Виктору Николаевичу Полякову. На церемонии присутствовали родные и близкие Виктора Полякова, работники и ветераны АВТОВАЗа, жители Тольятти.
Памятник установлен на территории сквера 50-летия АВТОВАЗа, которому в этот юбилейный для завода год присвоено имя Виктора Полякова.
Инициатива о создании памятника принадлежит председателю правления клуба ветеранов Волжского автомобильного завода «ПАТРИОТ» Сергею Перевезенцеву. Этот вопрос был одобрен экспертной комиссией по историко-культурному наследию городского округа Тольятти и поддержан министерством туризма Самарской области как часть туристского кода и обустройства туристского центра Тольятти. Работы по созданию и установке велись по нацпроекту «Туризм и гостеприимство».
Виктор Поляков стал генеральным директором Волжского автомобильного завода в 1966 году, возглавил крупнейшую в стране стройку. Под его руководством был выполнен огромный объем работ, связанный с проектированием, строительством, монтажом оборудования и пуском завода, осуществлялось последовательное освоение производства в условиях строительства, что позволило досрочно ввести в строй важнейшие объекты. Спустя четыре года с конвейера сошел первый автомобиль «Жигули». К декабрю 1973 года, когда правительственная комиссия приняла в эксплуатацию последнюю, третью очередь автогиганта, ВАЗ уже выдал стране около миллиона автомобилей.
«Сегодня очень значимый день с точки зрения увековечивания памяти настоящего человека, настоящего героя труда, настоящего промышленника, строителя, - отметил глава региона. – В замечательном этом сквере замечательный памятник будет открыт. Уверен, что он будет местом притяжения. Мы сейчас прошли по скверу – очень много детишек здесь играет. Уверен, что они будут узнавать, кто такой Виктор Николаевич, равняться на него».
Вячеслав Федорищев подчеркнул важность того, что на АВТОВАЗе чтят память выдающегося управленца и обращаются к его опыту.
Как отметил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, имя Виктора Николаевича Полякова значимо для сотрудников завода и знакомо всем, кто живет в Тольятти. «Он всегда отстаивал интересы автовазовской семьи. Но самое главное - заложил те основы, на которые сегодня опирается флагман отечественного и мирового машиностроения, наш родной АВТОВАЗ. Этот памятник будет украшением нашего родного города», - сказал он, поблагодарив ветеранский совет, семью Виктора Полякова и всех, кто работал над этим проектом.
Памятник выполнен по эскизу скульптора Карена Саркисова, который является автором скульптурной композиции «Прикосновение к древности», установленной на новой набережной Автозаводского района, а также нескольких скульптур для Самары, в том числе памятника князю Григорию Засекину.
Образ Виктора Полякова соответствует его образу в период руководства автомобильным заводом, он изображен в возрасте 50-60 лет. Скульптура установлена на постамент, на одной стороне которого располагается бронзовый рельеф с изображением машин, выпускавшихся на заводе в то время, когда В.Н. Поляков возглавлял завод. На другой стороне - рельефное изображение завода.
Скульптор Карен Саркисов поделился, как шла работа над памятником. «Очень помогли внуки - приезжали в цех, где лепился памятник, обсуждали, где что исправить по внешнему сходству. Очень меня поддержали. Я старался все, что о нем прочитал, узнал, вложить в образ. Всегда стараюсь более психологические образы делать, чтобы на нас смотрел именно человек той эпохи. Шаг в скульптуре подчеркивает активную жизненную позицию Виктора Николаевича Полякова. Он изображен в своем любимом плаще. Самое главное - что у него сосредоточенный вдумчивый взгляд», - рассказал Карен Саркисов.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

    

Теги: Тольятти

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