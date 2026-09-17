В Самаре проходят мастер-классы кинолаборатории «СОЛЬ 2.0» 

В Самаре в рамках 19-го Международного кинофестиваля «Соль земли», который стартовал 14 сентября, в рамках кинолаборатории «СОЛЬ 2.0» проходят мастер-классы для детей, молодежи и взрослых от профессионалов документального кино.



«Кинофестиваль «Соль земли» — это не только конкурсная программа и кинопоказы. Для нас важно создать насыщенную образовательную среду, чтобы молодые режиссеры, операторы, сценаристы и студенты профильных вузов получали реальный практический опыт. Мастер-классы — это прямой диалог с мастерами индустрии, возможность задать вопросы и получить честную обратную связь на свои проекты», – отметила президент кинофестиваля Мария Серкова.



Один из мастер-классов — «Быть в кадре» — провела журналист, режиссер документального кино, обладатель наград российских кинофестивалей Виктория Казарина. Она рассказала участникам о том, что нужно для съемки, как работать со звуком и создавать текст для видео, подбирать образ и держаться в кадре.



«На площадке нет времени думать о том, как ты выглядишь. Есть только история, которую нужно вытащить на свет. На мастер-классе я пыталась донести главное: техника — звук, картинка, текст — должна обслуживать эмоцию, а не наоборот. Держаться в кадре просто, достаточно перестать играть и начать слушать своего героя. Огромное спасибо фестивалю «Соль земли» за возможность говорить с новым поколением документалистов на одном языке», – поделилась журналист, режиссер документального кино Виктория Казарина.



Студенты Самарского государственного института культуры побывали на мастер-классе сценариста и редактора неигрового кино, креативного продюсера телевизионных и документальных проектов, члена Гильдии неигрового кино и телевидения Екатерины Зенович. Они обсудили, как сценарист работает над фильмами о культуре, может ли неигровое кино привлечь посетителей в музеи и как грантовые программы помогают культуре. Сегодня, 17 сентября, там же пройдет мастер-класс «Особенности работы в жанре фильма-портрета» от продюсера, режиссера, сценариста документальных фильмов Елены Дубковой. Она расскажет об искусстве работы с героем фильма, выстраивания доверия и диалогов, о съемочном процессе.



Уже сегодня вечером состоится торжественная церемония закрытия 19-го Международного кинофестиваля «Соль земли», где объявят победителей в пяти номинациях: «Здесь и сейчас», «Времена не выбирают», «Русский собор», «Чти отца твоего и матерь твою», «Камо грядеши?..». Всего в этом году в конкурсную программу вошли 30 картин,

Фото: пресс-служба администрации Самары



