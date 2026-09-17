Я нашел ошибку
Главные новости:
17 сентября состоялось заседание Координационного совета по вопросам повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры Самарской области.
Более 1 млн жителей Самарской области приняли участие в мероприятиях по финансовой грамотности
17 сентября для пожарных Самарской области дата с глубоким смыслом. В этот день православные вспоминают икону Божией Матери «Неопалимая Купина»: её издавна почитают как покровительницу огнеборцев.
Сотрудники МЧС Самарской области почтили икону Божией Матери «Неопалимая Купина»
В 2023 году проект «Волжская ривьера» получил поддержку министерства туризма Самарской области в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Круглогодичная база «Волжская ривьера» в Приволжском районе - живописные места для отдыха на природе
В четверг, 17 сентября, в Тольятти на Центральной площади состоялся технический запуск фонтана, устройство которого выполнено в рамках первого этапа реконструкции общественного пространства.
Первый этап реконструкции Центральной площади в Тольятти завершен: состоялся технический запуск фонтана
17 сентября Вячеслав Федорищев в Тольятти принял участие в торжественном открытии памятника первому гендиректору Волжского автомобильного завода Виктору Полякову.
Вячеслав Федорищев в Тольятти принял участие в открытии памятника первому гендиректору АВТОВАЗа
Семья Рящиковых — мама Мария, папа Вячеслав и сыновья Семен и Артем — вернулась с федерального этапа III Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций.
Самарская семья в числе победителей III Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций
В Самаре в рамках фестиваля «Соль земли» проходят мастер-классы для детей, молодежи и взрослых от профессионалов документального кино.
В Самаре проходят мастер-классы кинолаборатории «СОЛЬ 2.0» 
В четверг, 17 сентября, Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные и региональные награды жителям Самарской области, которые своим ежедневным трудом вносят неоценимый вклад в обеспечении суверенитета и безопасности России.
Самарские оружейники и машиностроители получили госнаграды
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.17
-0.07
EUR 97.13
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Воспитанники соцучреждений Самарской области принимают участие в окружном фестивале одаренных детей «Вернуть детство»
«Одна земля, одна судьба, одна сила»: в губернии отметили День дружбы народов
«Волжские ландшафты»: выставка пройдет в Доме архитектора в День города
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Круглогодичная база «Волжская ривьера» в Приволжском районе - живописные места для отдыха на природе

126
В 2023 году проект «Волжская ривьера» получил поддержку министерства туризма Самарской области в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Самарская область – это не только экскурсии и музеи, но и живописные места для отдыха на природе. Одно из таких – круглогодичная база «Волжская ривьера» в Приволжском районе Самарской области.

В 2023 году проект «Волжская ривьера» получил поддержку министерства туризма Самарской области в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

База предлагает гостям семь комфортных домов. Общая вместимость достигает 44 человек. Каждый дом площадью 65 квадратных метров включает две спальни, просторную гостиную, полностью оборудованную кухню и санузел. Также предусмотрены кондиционирование, отопление, Wi-Fi и индивидуальная мангальная зона. Такой формат позволяет с удобством размещать как небольшие семьи, так и большие компании друзей.

Главное преимущество объекта – расположение в живописной природной. Гости могут наслаждаться пляжным отдыхом, прогулками на лодках и рыбалкой. Для любителей активного времяпрепровождения база организует туры на собственное охотничье хозяйство с соблюдением всех законодательных норм.

«Волжская Ривьера» отлично подходит для проведения корпоративных мероприятий, выездных сессий и неформальных встреч коллективов. Загородная атмосфера помогает успешно совмещать рабочую программу с полноценным расслаблением.

 

Фото:   министерство туризма Самарской области

Теги: Самара Туризм

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С 11 по 13 сентября в Самарской области состоялся Туристический слёт для участников Краеведческого марафона «Первооткрыватели в сердце России».
15 сентября 2026, 14:25
В губернии состоялся Туристический слет для участников Краеведческого марафона «Первооткрыватели в сердце России»
С 11 по 13 сентября в Самарской области состоялся Туристический слёт для участников Краеведческого марафона «Первооткрыватели в сердце России». Туризм
766
Теперь у каждого есть возможность спланировать своё путешествие по «Императорскому маршруту» в Самарской области.
11 сентября 2026, 15:52
Самарская область стала 33‑м регионом — участником всероссийского проекта «Императорский маршрут»
Теперь у каждого есть возможность спланировать своё путешествие по «Императорскому маршруту» в Самарской области. Туризм
1011
Мобильный туристический информационный центр успешно завершает масштабную экспедицию, посетив за сезон шесть регионов России. Финальной точкой этого большого путешествия стал Оренбург.
29 августа 2026, 15:41
Мобильный ТИЦ Самарской области завершает летний тур
Мобильный туристический информационный центр успешно завершает масштабную экспедицию, посетив за сезон шесть регионов России. Финальной точкой этого большого... Туризм
1385
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В четверг, 17 сентября, в Тольятти на Центральной площади состоялся технический запуск фонтана, устройство которого выполнено в рамках первого этапа реконструкции общественного пространства.
17 сентября 2026  20:16
Первый этап реконструкции Центральной площади в Тольятти завершен: состоялся технический запуск фонтана
163
17 сентября в Самаре пройдет футбольный матч между командами «Акрон» и «Ахмат»
17 сентября 2026  13:33
17 сентября в Самаре пройдет футбольный матч между командами «Акрон» и «Ахмат»
340
По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева выполнена просьба проживающей в селе Елховка вдовы участника специальной военной операции.
16 сентября 2026  17:04
По поручению Вячеслава Федорищева выполнена просьба вдовы участника СВО из Елховки
727
Во вторник, 15 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев и заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев посетили самарское мясоперерабатывающее предприятие «Шатлык».
16 сентября 2026  14:56
Из Самары в присутствии губернатора Вячеслава Федорищева и заместителя Премьер-министра Татарстана Василя Шайхразиева отправлена техника в зону СВО
1393
Во вторник, 15 сентября, губернатор Самарской области во время прямой линии ответил на вопросы жителей и рассказал о том, какие значимые процессы происходят в регионе.
15 сентября 2026  22:15
Вячеслав Федорищев: «Экономика устойчива, к бюджету подходим аккуратно»
813
Весь список