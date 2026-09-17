Самарская область – это не только экскурсии и музеи, но и живописные места для отдыха на природе. Одно из таких – круглогодичная база «Волжская ривьера» в Приволжском районе Самарской области.

В 2023 году проект «Волжская ривьера» получил поддержку министерства туризма Самарской области в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

База предлагает гостям семь комфортных домов. Общая вместимость достигает 44 человек. Каждый дом площадью 65 квадратных метров включает две спальни, просторную гостиную, полностью оборудованную кухню и санузел. Также предусмотрены кондиционирование, отопление, Wi-Fi и индивидуальная мангальная зона. Такой формат позволяет с удобством размещать как небольшие семьи, так и большие компании друзей.

Главное преимущество объекта – расположение в живописной природной. Гости могут наслаждаться пляжным отдыхом, прогулками на лодках и рыбалкой. Для любителей активного времяпрепровождения база организует туры на собственное охотничье хозяйство с соблюдением всех законодательных норм.

«Волжская Ривьера» отлично подходит для проведения корпоративных мероприятий, выездных сессий и неформальных встреч коллективов. Загородная атмосфера помогает успешно совмещать рабочую программу с полноценным расслаблением.

Фото: министерство туризма Самарской области