Более 1 млн жителей Самарской области приняли участие в мероприятиях по финансовой грамотности

Сегодня в Отделении по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России состоялось заседание Координационного совета по вопросам повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры Самарской области. Под председательством Ольги Собещанской, заместителя председателя Правительства Самарской области-министра финансов, и Алексея Колоскова, управляющего Отделением по Самарской области ВВ ГУ Банка России, подвели итоги первого полугодия 2026 года.
Главные цифры:
• проведено более 16,8 тыс. мероприятий;
• охвачено более 1 млн человек;
• годовой план выполнен на 86%.
Для сравнения: за весь 2025 год состоялось 18,5 тыс. мероприятий при аналогичном числе участников. Ведётся системная работа со всеми категориями населения.
На повестке:
О лидирующих позициях Самарской области в эстафете «Мои финансы» и работе в муниципалитетах.
О проектах «Налоговые классы» и марафоне «Налоговигация» — игровых форматах знакомства детей и молодёжи с налоговой грамотностью.
Об опыте привлечения работодателей к финансовому просвещению: выезды на предприятия, программа «Тьюторы на предприятиях 3.0» и курс «Практичные финансы: от знаний к действиям».
Финансовая грамотность должна стать частью культуры каждого.
Министерство финансов Самарской области