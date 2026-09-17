Более 1 млн жителей Самарской области приняли участие в мероприятиях по финансовой грамотности

Сегодня в Отделении по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России состоялось заседание Координационного совета по вопросам повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры Самарской области. Под председательством Ольги Собещанской, заместителя председателя Правительства Самарской области-министра финансов, и Алексея Колоскова, управляющего Отделением по Самарской области ВВ ГУ Банка России, подвели итоги первого полугодия 2026 года.

Главные цифры:

• проведено более 16,8 тыс. мероприятий;

• охвачено более 1 млн человек;

• годовой план выполнен на 86%.

Для сравнения: за весь 2025 год состоялось 18,5 тыс. мероприятий при аналогичном числе участников. Ведётся системная работа со всеми категориями населения.

На повестке:

О лидирующих позициях Самарской области в эстафете «Мои финансы» и работе в муниципалитетах.

О проектах «Налоговые классы» и марафоне «Налоговигация» — игровых форматах знакомства детей и молодёжи с налоговой грамотностью.

Об опыте привлечения работодателей к финансовому просвещению: выезды на предприятия, программа «Тьюторы на предприятиях 3.0» и курс «Практичные финансы: от знаний к действиям».

Финансовая грамотность должна стать частью культуры каждого.

Министерство финансов Самарской области