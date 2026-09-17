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Врач-клинический фармаколог рассказала самарцам,  что должен знать каждый при приеме препаратов

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Врач-клинический фармаколог Самарского кардиодиспансера им.В.П.Полякова Галина Гусева: 10 правил лекарственной безопасности.

Лекарственная безопасность — это важный аспект лечения, который каждый пациент должен понимать, особенно если он принимает препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. О том должен знать пациент, рассказывает главный внештатный специалист по клинической фармакологии по г. Самара, заведующая отделением клинической фармакологии - врач-клинический фармаколог Самарского областного клинического кардиологического диспансера им.В.П.Полякова Галина Гусева:

"Всегда следуйте указаниям вашего кардиолога или лечащего врача. Не изменяйте дозировку и не прекращайте прием препарата без консультации.

Знайте, какие лекарства вы принимаете, их назначение и возможные побочные эффекты. Это поможет вам лучше понимать, как они влияют на здоровье.

Сообщите врачу обо всех препаратах, которые вы принимаете, включая безрецептурные и растительные средства. Некоторые лекарства могут взаимодействовать друг с другом, что может снизить их эффективность или вызвать побочные эффекты.

Если у вас есть аллергия на какие-либо лекарства или вы испытывали негативные реакции на препараты в прошлом, обязательно сообщите об этом врачу.

Будьте внимательны к своему состоянию и обращайте внимание на любые необычные симптомы. Если вы заметили побочные эффекты, сообщите об этом врачу.

Следите за своим состоянием и проходите регулярные обследования, чтобы контролировать эффективность лечения и корректировать его при необходимости.

Правильное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек могут значительно улучшить состояние сердца и снизить необходимость в медикаментах.

Храните лекарства в соответствии с инструкциями, например, в сухом и прохладном месте, и следите за сроками годности.

Если у вас появились новые симптомы или изменения в состоянии здоровья, обязательно сообщите об этом своему врачу.

Не стесняйтесь задавать вопросы своему врачу или фармацевту о лекарствах. Образование о вашем лечении поможет вам принимать более осознанные решения.

Ваше здоровье — это ваша ответственность, и активное участие в процессе лечения поможет достичь лучших результатов".

17 сентября - Всемирный день безопасности пациентов.

Теги: Медицина Самара

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