Врач-клинический фармаколог рассказала самарцам,  что должен знать каждый при приеме препаратов

Лекарственная безопасность — это важный аспект лечения, который каждый пациент должен понимать, особенно если он принимает препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. О том должен знать пациент, рассказывает главный внештатный специалист по клинической фармакологии по г. Самара, заведующая отделением клинической фармакологии - врач-клинический фармаколог Самарского областного клинического кардиологического диспансера им.В.П.Полякова Галина Гусева:



"Всегда следуйте указаниям вашего кардиолога или лечащего врача. Не изменяйте дозировку и не прекращайте прием препарата без консультации.



Знайте, какие лекарства вы принимаете, их назначение и возможные побочные эффекты. Это поможет вам лучше понимать, как они влияют на здоровье.



Сообщите врачу обо всех препаратах, которые вы принимаете, включая безрецептурные и растительные средства. Некоторые лекарства могут взаимодействовать друг с другом, что может снизить их эффективность или вызвать побочные эффекты.



Если у вас есть аллергия на какие-либо лекарства или вы испытывали негативные реакции на препараты в прошлом, обязательно сообщите об этом врачу.



Будьте внимательны к своему состоянию и обращайте внимание на любые необычные симптомы. Если вы заметили побочные эффекты, сообщите об этом врачу.



Следите за своим состоянием и проходите регулярные обследования, чтобы контролировать эффективность лечения и корректировать его при необходимости.



Правильное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек могут значительно улучшить состояние сердца и снизить необходимость в медикаментах.



Храните лекарства в соответствии с инструкциями, например, в сухом и прохладном месте, и следите за сроками годности.



Если у вас появились новые симптомы или изменения в состоянии здоровья, обязательно сообщите об этом своему врачу.



Не стесняйтесь задавать вопросы своему врачу или фармацевту о лекарствах. Образование о вашем лечении поможет вам принимать более осознанные решения.



Ваше здоровье — это ваша ответственность, и активное участие в процессе лечения поможет достичь лучших результатов".



17 сентября - Всемирный день безопасности пациентов.