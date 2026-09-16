Россиянам назвали первые признаки лихорадки Эбола

Первыми симптомами лихорадки Эбола становятся повышенная температура тела, головная боль и слабость. Об этом aif.ru рассказала врач Надежда Чернышова.

По словам специалиста, после инкубационного периода заболевший сталкивается с сухой стадией, похожей на обычный грипп.

«На этой первой стадии резко повышается температура, появляется головная боль, слабость, плохое самочувствие, сильные боли в мышцах, боль в горле. Через несколько дней, обычно на 4-5 день, начинается так называемая влажная стадия», — объяснила она.

Врач подчеркнула, что на второй стадии к первым признакам лихорадки добавляются сыпь на коже, диарея и рвота. После наступает геморрагический синдром, при котором возникают кровоточивость десен, кровоизлияние в глаз и внутреннее кровоизлияние. Эта стадия заболевания является особенно тяжелой.

До этого стало известно, что Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границах России из-за рисков завоза лихорадки Эболы.