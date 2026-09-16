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В Тольятти началась приемка дорожных объектов нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

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В Тольятти началась приемка дорожных объектов нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В Тольятти стартовала приёмка дорог, обновлённых в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В этом году в Тольятти по нацпроекту привели в нормативное состояние 13 объектов общей протяжённостью 11,4 км. Работы на всех объектах были завершены до 1 сентября.

В состав приемочной комиссии вошли представители администрации, Госавтоинспекции, подрядной организации, депутатского корпуса и общественные контролеры. Проверка качества работ стартовала с проспекта Степана Разина, который отремонтировали на участке от улицы Спортивной до улицы Фрунзе. Здесь подрядчик обновил дорожное полотно, заменил бортовой камень, установил новые остановочные павильоны и нанёс разметку.

«Приёмка — завершающий этап ремонтных работ. Она проводится после устранения замечаний после выездов рабочей комиссии. До этого мы проводили рабочие объезды всех объектов, подрядчику было предложено исправить недочёты. Ежегодно мы проводим диагностику, делаем анализ и определяем очерёдность ремонта участков на следующий год», — рассказал руководитель управления дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Тольятти Виталий Барушев.

Приёмочной комиссии предстоит принять все участки в ближайшие дни. Привлечение общественности к контролю за качеством дорожного ремонта является приоритетным направлением реализации национального проекта. «Отремонтированные дороги лежат на пути тольяттинцев к социальным объектам: школам, колледжам, детским садам, поликлиникам. Поэтому для горожан очень важно, чтобы дороги были комфортными и безопасными. Общественный контроль на всех этапах работ помогает добиться нужного качества и своевременно устранять замечания», — подчеркнул координатор проекта «Безопасные дороги» в Самарской области Алексей Степанов.

Также в настоящее время в городе по национальному проекту активно ведется капитальный ремонт трех участков Обводного шоссе общей протяженностью 12 км. Помимо обновления дорожного покрытия и уширения проезжей части проект предусматривает строительство ливневой канализации, ремонт моста через оросительный канал, устройство тротуаров, освещения и барьерных ограждений.

Во вторник, 15 сентября, в ходе прямой линии с гражданами губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о сроках ремонта одной из главных городских магистралей города. Глава региона отметил, что принято решение о полном обновлении дороги, и в следующем году работы начнутся на участках, которые пока не были затронуты. «Мы наметили план в течение двух лет эту дорогу полностью отремонтировать», - подчеркнул он.

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