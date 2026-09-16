Количество частных инвесторов в Самарской области по итогам августа составило 961,88 тыс.

В Самарской области количество частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже по итогам августа 2026 года составило 961,88 тыс. (+5,57 тыс. месяц). Из них в августе на фондовом рынке Московской биржи совершали сделки 73,13 тыс. частных инвестора.

Самарская область занимает десятую позицию после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской, Свердловской областей, Башкортостана, Татарстана и Челябинской области в топ-10 регионов России по количеству физических лиц с брокерскими счетами на бирже.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых на Московской бирже частными инвесторами Самарской области, составило 145,59 тыс.

Общее число физических лиц с брокерскими счетами на Московской бирже по итогам прошлого месяца составило 42,5 млн, ими открыто более 81,4 млн счетов.

Группа «Московская Биржа» управляет крупнейшей в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий, а также клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.