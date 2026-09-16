В Самаре на базе школы-интерната № 115 стартовали занятия инклюзивной секции роликового следж-хоккея

На базе школы-интерната № 115 стартовали занятия инклюзивной секции роликового следж-хоккея — проект реализован благотворительным фондом «Преобразование» при поддержке Фонда президентских грантов.

«Не каждый ребенок может доехать до секций следж-хоккея в Самаре и Тольятти, поэтому предложила директору открыть ее здесь. Благодаря грантовой поддержке закупили все необходимое оборудование», — рассказала исполнительный директор фонда «Преобразование» Анастасия Веселова.

В первый день работы секции тренер женской сборной России по следж-хоккею Мария Марченко провела мастер-класс для детей и обучение будущих тренеров интерната.

В школе-интернате учится более 560 детей, в основном с ментальными и интеллектуальными нарушениями. Занятия будут проходить 2-3 раза в неделю.