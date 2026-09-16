В Тольятти мужчина получил 11,5 лет колонии за попытку заказать убийство трех человек, в том числе бывшей жены

Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству двух и более лиц по найму) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и передача огнестрельного оружия).

Судом установлено, что на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе длительного бракоразводного процесса с разделом имущества, подсудимый решил убить свою бывшую супругу, ее родного брата и их знакомого.

Для исполнения заказного убийства трех человек мужчина нанял исполнителя за 7 млн рублей, передав ему оружие и аванс в размере 500 тыс. рублей, а для подтверждения выполнения заказа потребовал фотоотчет.

Исполнитель предупредил потенциальных жертв о готовящемся преступлении, добровольно явился в правоохранительные органы, сдав оружие с боеприпасами, и согласился участвовать в оперативно-розыскных мероприятиях.

После инсценировки убийства заказчик был задержан правоохранителями.

Подсудимый вину в совершенных преступлениях не признал, указав, что пистолет и фотоотчет исполненного заказного убийства ему подбросили.

С учетом мнения государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.