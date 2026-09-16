51% россиянок откладывают спорт из-за усталости после работы

Международная сеть студий балета и растяжки LEVITA провела опрос среди российских женщин и выяснила, что мешает им начать тренироваться и как долго путь от мысли «хочу заниматься спортом» до первого занятия занимает на практике. Исследование показало: главным препятствием становится не отсутствие интереса к спорту, а нехватка энергии и времени в повседневном графике.

Главной причиной, мешающей сделать первый шаг к тренировкам, респондентки назвали нехватку сил и энергии после работы или домашних дел — этот вариант выбрали 51,2% участниц. Ещё 34,3% сообщили, что им не хватает времени. В числе других распространённых барьеров — стеснение из-за физической формы, неуверенность в выборе нагрузки и непонимание, с чего начать занятия. 15,3% женщин признались, что не готовы тратить деньги на себя. Менее 1% упоминали лень, сложности с самоорганизацией, проблемы со здоровьем, неудобное расписание или отсутствие подходящего фитнес-зала рядом с домом.

Только 27,1% женщин начали заниматься в течение недели после появления такой мысли. Остальные 72,9% отложили первый шаг: 22,8% — более чем на год, 17,7% — примерно на месяц, 11,2% — на срок от одного до трёх месяцев, 9,8% — от четырёх месяцев до года. Ещё 11,4% участниц сообщили, что пока не начали заниматься регулярно.

«Не люблю спорт, но понимаю, что он нужен при сидячей работе», — так одна из участниц опроса описала противоречие, с которым сталкиваются многие женщины. В открытых комментариях респондентки также признавались, что боятся «выглядеть глупо», опасаются неправильно подобрать нагрузку или не могут найти формат, который воспринимается не как обязанность, а как удовольствие. «Не могла найти баланс между нагрузкой и пользой для тела», — отметила одна из участниц.

Свободное время по остаточному принципу

Опрос также показал, сколько времени женщины могут выделить в течение обычной недели на себя — тренировки, прогулки, хобби или отдых. Самый распространённый ответ — три-четыре часа: его выбрали 23,4% респонденток. Ещё 19,3% располагают только одним-двумя часами в неделю, а 7,4% — менее чем часом. Таким образом, 50% участниц могут уделить себе не более четырёх часов в неделю.

Пять-семь часов на личные занятия и отдых есть у 17,7% женщин, более семи часов — у 14,5%. Ещё 17,7% затруднились оценить объём времени, который им удаётся посвящать себе.

Если появляется свободный час, 51,3% женщин расходуют его по-разному, в зависимости от обстоятельств конкретного дня. Среди тех, кто назвал определённый приоритет, 19,1% выбирают спорт, прогулку, хобби или отдых, 16,7% — сон и восстановление, 8,7% — домашние дела. На заботу о детях, партнёре или родителях направляют свободное время 2,1% участниц. Примерно столько же выбирают рабочие задачи или учёбу.

Не дисциплина, а ресурс

На вопрос о чувстве вины за время или деньги, потраченные на себя, 51,4% женщин ответили, что испытывают его часто, иногда, редко либо в зависимости от ситуации. Часто с этим сталкиваются 7,9% опрошенных, иногда — 26,2%, редко — 17,8%, ещё 17,3% говорят, что это зависит от конкретных обстоятельств. Никогда не испытывают такого чувства 30,7% респонденток.

«Результаты исследования показывают, что женщинам чаще всего не хватает не дисциплины, а ресурса. После работы, домашних задач и заботы о близких спорт нередко оказывается последним пунктом в списке, хотя именно движение может вернуть энергию и снизить уровень стресса, — комментирует Ксения Гуфранова, соосновательница международной сети студий балета и растяжки LEVITA. — Задача фитнес-индустрии — не требовать от человека героизма или мгновенных изменений. Важно создать понятный и безопасный вход: предложить адаптированную нагрузку, удобное расписание, поддержку педагога и атмосферу, где не нужно соответствовать чужим ожиданиям».

Респондентки в свободных комментариях подтверждали: помимо усталости и времени, им мешают стеснение из-за физической формы, тревога о том, что тренировка окажется слишком сложной, отсутствие рядом подходящей студии или зала, необходимость оставлять ребёнка и финансовые ограничения. Одна из участниц отметила: «Не могла найти баланс между нагрузкой и пользой для тела». Другая отметила, что ей было сложно выбрать направление, которое «приносило бы удовольствие, а не обязанность заниматься собой».