В Тольятти на аренду однушки уходит 26% зарплаты

Аналитики «Циана» выяснили, какая доля заработной платы уходит на оплату аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир в крупных городах РФ.

В среднем по крупным российским городам на оплату проживания в съёмном жилье уходит 32% от зарплаты при аренде однушки и 44% – при аренде двушки.

От города к городу ситуация заметно различается.

В Тольятти на аренду однокомнатной квартиры уходит 26% от среднегородского размера заработной платы, двухкомнатной — 36%. Средняя стоимость аренды в сентябре 2026 года составляет 20,9 тыс. рублей за однушку и 28,5 тыс. рублей за двушку в месяц. По доле расходов на аренду однокомнатной квартиры Тольятти вошёл в число городов с наиболее доступным жильём среди 40 крупнейших городов.

Самая доступная аренда однушки также в Новокузнецке, Пензе, Липецке и Тюмени. В этих городах на оплату жилья уйдёт 24-26% от среднегородского размера заработной платы. Это связано с низкими расценками на рынке аренды (минимальными среди анализируемых локаций).

В Сочи, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Астрахани аренда однокомнатных квартир наименее доступная – на съём уйдёт 40-54% от зарплаты. В Астрахани минимальный уровень доходов среди анализируемых городов, в остальных локациях причина в высоких расценках на рынке.

Самые доступные двушки в Новокузнецке, Ульяновске, Липецке, Тюмени и Оренбурге – на аренду уйдёт 29-35% от среднегородской зарплаты. Самые недоступные (как и в случае однушек) – в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Астрахани (55-80%). Причины такого распределения всё те же.

За последний год расчётная доступность аренды увеличилась. Год назад на оплату однушки уходило в среднем 37% от зарплаты (на 5 п.п. больше, чем сейчас), на оплату двушки – 51% (на 7 п.п. больше, чем сейчас).

Ставки аренды в однушках сейчас в среднем на 2% ниже, чем в сентябре 2025 г., в двушках – на 4% ниже. Среди причин отсутствия роста: большой объём предложения, замедление экономики, высокий базовый уровень ставок. Зарплаты, при этом, пока продолжают увеличиваться (хотя уже не так быстро, как в предыдущие годы), за год рост в среднем на 11%.

Съём однушек стал доступнее в 38 городах из 40 анализируемых, двушек – в 37 городах. Особенно заметное снижение нагрузки при аренде однокомнатной квартиры – в Сочи, Калининграде, Санкт-Петербурге (доля от зарплаты сократилась на 9-12 п.п.), при аренде двухкомнатной – в Москве, Сочи и Калининграде (на 15-25 п.п.).

«Впервые с 2020 года на рынке долгосрочной аренды не зафиксирован рост ставок год к году. В результате этого расчётная доступность съёма жилья увеличилась, – комментирует Елена Бобровская, ведущий аналитик «Циана». – Сейчас она ниже, чем весной или летом, потому что сезонный рост ставок всё равно есть, хотя и не такой сильный, как в предыдущие годы».