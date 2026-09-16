Еврокомиссия предложит запретить соцсети детям до 13 лет

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала инициативу Kids Act, которая полностью запретит использование социальных сетей детьми младше 13 лет.

«Никаких социальных сетей до 13 лет. Никаких личных аккаунтов до 15 лет. Это означает, что с 13 до достижения 15 лет будут разрешены только мини-аккаунты, созданные и контролируемые родителями или опекунами», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Национальное собрание Франции поддержало законопроект о запрете доступа к социальным сетям для детей младше 15 лет.