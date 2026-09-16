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Названы самые частые орфографические ошибки в ЕГЭ по русскому языку

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Названы самые частые орфографические ошибки в ЕГЭ по русскому языку

Участники ЕГЭ-2026 по русскому языку часто допускали ошибки в правописании корней, приставок и суффиксов, в частности выпускники писали "упамянул", "помагать", "зделать", "безценный", "далие", "теплатой", следует из методических рекомендаций ФИПИ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

ФИПИ начал публикацию методических рекомендаций для учителей, подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2026 года.

Согласно документу, несмотря на достаточно высокий уровень орфографического оформления развернутого ответа, в работах участников ЕГЭ-2026 по русскому языку присутствуют частотные орфографические ошибки. Среди них, например, ошибки в правописании гласных и согласных в корне. Так, участники писали "упамянул", "вырожение", "лагирей", "периуд", "отпровляет", "помагать", "минталитет".

Затруднение вызывало также правописание приставок и букв "ы", "и" после приставок ("приодолел", "преобретает", "зделать", "безценный"), правописание суффиксов ("далие", "теплатой", "ценнасть"), употребление "ь" в глаголах и глагольных формах ("решив остатся", "каждый любит повалятся", "хочет отказатся").

Кроме того, участники ошибались в правописании -н- и -нн- в словах различных частей речи ("даные", "жизненого", "самоотверженость", "сказанны"), в правописании не и ни ("не удачно выступил", "несдавался", "не служивший парень", "недо конца"), правописании окончаний имен существительных, прилагательных, числительных и глаголов ("о добром отношение", "службу в армие", "опыт в общение", "при встречи").

Ошибки были допущены в правописании предлогов и иных слов ("в заключении своего сочинения", "в течении года", "вследствии"). Сложность вызвало слитное, раздельное, дефисное написание слов разных частей речи ("по дальше", "по тихоньку", "по истине важный", "приезжали загород").

Особое внимание авторы документа обращают на неверное написание слов, которые находятся на периферии школьного правописания, при этом имеют схожие орфографические элементы с теми словами, которые очень хорошо отрабатываются в школе: "в преддверие" или "впредверии" (вместо "в преддверии"), "на протяжение" (вместо "на протяжении"), "засчет" (вместо "за счет").

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