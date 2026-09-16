Школьница из Череповца передала мошенникам более 18 млн рублей

Девушка из Вологодской области попалась на уловки лжесотрудника силовых структур и отдала им более 18 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Неизвестные представлялись несовершеннолетней из Череповца работниками Минцифр и ФСБ. Под давлением аферистов школьница отдала курьеру деньги, ювелирные украшения и часы на сумму 18,1 миллиона рублей.

Семья быстро узнала о произошедшем и обратилась в полицию. Сотрудники МВД задержали курьера, которому девушка отдала средства. Им оказалась другая школьница, из Ленинградской области. Известно, что она прилетела в Москву и там передала ценности еще одной доставщице, ее также задержали.

«Полиция ищет организаторов этой схемы», – сообщается в публикации.

Сотрудники МВД также поймали 17-летнюю девушку, которая участвовала в краже из дома другой жертвы мошенников. Аферисты выманили женщину из квартиры и «пригласили» курьеров, которые взломали сейф и похитили содержимое.

Сейчас второго подозреваемого ищут, пишет Газета.