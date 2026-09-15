Снова мошенники: жертвой стала 48‑летняя предпринимательница из Самары

Как выяснили полицейские, женщина познакомилась в соцсети с мужчиной, с которым у неё завязались романтические отношения. Собеседник стремительно расположил её к себе: щедро делился тёплыми словами, рассуждал о совместном будущем и всячески демонстрировал заботу.

Вскоре он предложил поучаствовать в «перспективной схеме» заработка — якобы у него есть доступ к надёжной инвестиционной площадке, позволяющей существенно увеличить сбережения. Чтобы убедить женщину, аферист присылал скриншоты якобы реальных выписок с впечатляющей доходностью. Кроме того, через мессенджеры он организовал ей общение с подставными «друзьями», которые красочно расписывали, как благодаря этой компании добились финансового успеха и обрели независимость.

Охваченная эмоциями и соблазнённая заманчивыми перспективами, предпринимательница перевела на указанные реквизиты деньги, отложенные на отпуск. На первых порах мошенник даже отправлял ей фиктивные отчёты, демонстрировавшие рост вложений, — об этом рассказали в пресс‑службе ГУ МВД России по Самарской области.

Однако вскоре связь оборвалась: аккаунт злоумышленника в соцсети исчез, телефоны оказались заблокированы, а «успешные друзья» перестали отвечать. Попытки вернуть средства или хотя бы выяснить, что происходит, ни к чему не привели — женщина столкнулась с полным игнорированием. Тогда она поняла, что стала жертвой обмана.

Сумма ущерба достигла порядка 2,4 млн рублей. Сейчас по делу идёт расследование, сотрудники полиции принимают меры для установления и розыска причастных к хищению денег.