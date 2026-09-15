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Ученые предупредили о новой магнитной буре 16 сентября

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Ученые предупредили о новой магнитной буре 16 сентября

Ученые предполагают, что совсем скоро на Землю обрушится вторая магнитная буря осени. Несмотря на довольно низкую активность на Солнце, космический ветер может привести к геомагнитным возмущением в ближайшие дни. URA.RU публикует прогноз магнитных бурь на 16 сентября.

Ученые из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ оценивают активность на звезде как очень низкую. На Солнце присутствуют 7 групп солнечных пятен категории Alpha и Beta, что не позволяет назвать ее совершенно спокойной, однако фактическая активность отсутствует.

«Упомянутые категории пятен являются двумя низшими по сложности классами и производят вспышки довольно редко», — объяснили ученые. «Для выработки энергии на Солнце нужно несколько магнитов, движущихся относительно друг друга, а это уже группы пятен более сложных категорий, которых сейчас нет».

Магнитосфера Земли пока остается в спокойной зеленой зоне, однако временами она приближается к желтой границе настолько, что ее прорыв выглядит вполне вероятным. Поскольку вспышек на Солнце сейчас нет, главным фактором, определяющим изменения, становится солнечный ветер. Его скорость заметно варьируется, не давая магнитному полю Земли окончательно успокоиться. Предполагается, что в ближайшие дни ветер усилится.

«В целом, на этой неделе есть заметные шансы увидеть вторую магнитную бурю осени», — резюмировали специалисты.

Сейчас вероятность магнитной бури 16 сентября оценивается в 51%, еще в 30% шансов отдают на геомагнитные возмущения. Вероятность спокойного состояния магнитосферы составляет лишь 19%.

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