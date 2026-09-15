молодежь Самарской области приглашают принять участие в международном инженерном чемпионате

Стартовала регистрация на Осенний кубок Международного инженерного чемпионата CASE-IN, проходящего при поддержке Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Школьники 8-11 классов Самарской области получат возможность сделать первый шаг к поступлению в профильные университеты, а студентов ждут преференции при поступлении в магистратуру и аспирантуру, приглашения на практики и стажировки с перспективой трудоустройства.

Чемпионат в 2026 году посвящен теме «Технологии будущего». Школьники и студенты будут работать над решениями кейсов, сформированными компаниями-партнерами чемпионата CASE-IN в соответствии с главной темой XIV сезона «Технологии будущего».

«Сегодняшние школьники и студенты – это главные архитекторы завтрашнего дня. Технологический суверенитет России начинается с ваших идей, расчетов и смелых инженерных решений. CASE-IN – это не только чемпионат, но и ваш личный билет в мир, где наука встречается с практикой, а талант получает заслуженное признание. Участники CASE-IN уже сегодня решают реальные задачи лидеров промышленности, чтобы завтра управлять процессами мирового уровня. Не ждите будущего – создавайте его сами! Регистрируйтесь и докажите, что за вами – сила российской инженерии», – отметила директор по коммуникациям Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Ольга Добрина.

Старшеклассникам из Самарской области для участия в Школьной лиге Международного инженерного чемпионата CASE-IN, проходящего при поддержке Президентской платформы «Россия – страна возможностей», необходимо сформировать команду из 3-4 человек и пройти индивидуальную регистрацию на сайте чемпионата.

В рамках заочного отборочного этапа им предстоит решить кейсы, основанные на реальных технологических или производственных ситуациях. Организаторы подготовили три направления, в рамках которых юные инженеры разработают проекты по обеспечению полной цифровизации ведущих отраслей страны, а также по внедрению искусственного интеллекта и цифровых двойников:

в общеотраслевом направлении лиги, реализуемом с использованием средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, команды будут работать над заданием СИБУРа. Победители отборочного этапа дистанционно представят свои проекты в полуфинале, а 17 декабря 15 лучших школьных команд лично презентуют свои разработки в финале. Регистрация участников открыта до 9 октября;

участников направления «Биотехнологии» ждет кейс ОЭЗ «Алабуга». 12 сильнейших команд по итогам отборочного этапа встретятся 2 декабря в онлайн-финале. Регистрация участников также открыта до 9 октября;

в направлении «Энергоклассные» участники решат кейс Российского энергетического агентства. Авторы лучших идей представят свои решения отраслевому сообществу в Москве 14 октября на Молодежном дне Международного форума «Российская энергетическая неделя». Регистрация участников открыта до 18 сентября.

Наградой победителям и призерам Школьной лиги чемпионата CASE-IN станут дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении на направления бакалавриата в один из 108 вузов-партнеров проекта и поездки на профильные смены всероссийских детских центров.

Студентам из Самарской области для участия в Студенческой лиге Международного инженерного чемпионата CASE-IN, проходящего при поддержке Президентской платформы «Россия – страна возможностей», также необходимо пройти индивидуальную регистрацию на официальном сайте чемпионата, сформировав кросс-функциональные команды из 3-4 человек, чтобы продемонстрировать свои навыки в одном из четырех направлений:

Общеотраслевое направление реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Национального исследовательского университета «МЭИ»;

Направления «Нефтегазовое дело» и «Нефтепереработка и нефтехимия» проводятся при поддержке компании «Роснефть» в рамках студенческого фестиваля «Будущее Роснефти»;

Направление «Горные машины и оборудование» поддерживают компании АЛРОСА и ООО «Нордголд Менеджмент».

Соревнования студентов начнутся с заочных отборочных этапов. В течение 10-14 дней командам предстоит подготовить решение кейса и направить его экспертам. Команды, получившие наиболее высокие оценки жюри, доработают свои проекты и 24-26 ноября представят их на дистанционных полуфиналах, где встретятся со студентами из других регионов. Финал чемпионата состоится 17 декабря в Москве. Сильнейшие студенты представят отраслевому сообществу итоговые решения, обсудят с экспертами вопросы построения карьеры и получат практические рекомендации.

Наградой для чемпионов и призеров станет приоритетное право поступления в один из 36 вузов-партнеров чемпионата на программы магистратуры и аспирантуры, приглашения на практики и стажировки с перспективой трудоустройства, а также вступление в Клуб победителей CASE-IN. Партнерами Студенческой лиги также выступают Союз машиностроителей России и АО «Атомэнергомаш».

Организаторами Чемпионата CASE-IN являются Фонд «Надежная смена», Президентская платформа «Россия – страна возможностей», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика».

Чемпионат поддерживают Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

Проект включен в инициативу «Наука побеждать» плана Десятилетия науки и технологий в России и проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».