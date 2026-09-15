В Самаре подвели промежуточные итоги исполнения нацпроектов в 2026 году.

На мероприятия четырех нацпроектов — «Инфраструктура для жизни», «Семья», «Молодежь и дети» и «Туризм и гостеприимство» — направлено 4,07 млрд рублей, исполнение на начало сентября составило 50% годового плана.

«Нацпроекты дают Самаре реальные инструменты для развития — это ремонт дорог, капремонт школ и детсадов, благоустройство парков. Задача — сделать Самару городом, где комфортно учиться, работать, растить детей», — сказал глава города Иван Носков.

По «Инфраструктуре для жизни» отремонтировано 40 участков дорог протяженностью более 32 км, завершено благоустройство 20 дворов. По «Молодежи и детям» завершен капремонт в пяти школах и детсадах.