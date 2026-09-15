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В регионе определили лучший женский проект программы «Мама-предприниматель»
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Более 600 спортсменов с инвалидностью и ОВЗ приняли участие во всероссийских соревнованиях по адаптивному футболу «Стальная воля» в Санкт-Петербурге.
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Скончался врач-анестезиолог-реаниматолог СОКБ им. В.Д. Середавина Владимир Мяло
В Безенчукской центральной районной больнице начал работу дневной стационар медицинской реабилитации. Отделение открылось 1 сентября 2026 года.
В больнице Безенчука открыт дневной стационар медицинской реабилитации
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В Самаре подвели промежуточные итоги исполнения нацпроектов в 2026 году

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В Самаре подвели промежуточные итоги исполнения нацпроектов в 2026 году.

На мероприятия четырех нацпроектов — «Инфраструктура для жизни», «Семья», «Молодежь и дети» и «Туризм и гостеприимство» — направлено 4,07 млрд рублей, исполнение на начало сентября составило 50% годового плана.

«Нацпроекты дают Самаре реальные инструменты для развития — это ремонт дорог, капремонт школ и детсадов, благоустройство парков. Задача — сделать Самару городом, где комфортно учиться, работать, растить детей», — сказал глава города Иван Носков.

По «Инфраструктуре для жизни» отремонтировано 40 участков дорог протяженностью более 32 км, завершено благоустройство 20 дворов. По «Молодежи и детям» завершен капремонт в пяти школах и детсадах.

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