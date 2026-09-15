Фестиваль национальных свадеб прошел в муниципалитетах Самарской области

12 сентября, в День дружбы народов Самарской области, прошел Фестиваль национальных свадеб - 2026. Более 200 пар молодоженов, зарегистрировавших свой брак в этот день, стали частью большой и дружной семьи нашего региона, где в мире

и согласии живут представители разных культур, обычаев и вероисповеданий.

Фестиваль национальных свадеб – проект, реализуемый комитетом ЗАГС Самарской области с 2011 года, посвящен культуре, семейным традициям и единству народов России. Мероприятие прошло при поддержке Дома дружбы народов Самарской области. За время проведения фестиваль стал символом того, что семья - основа общества, а уважение к традициям помогает разным народам жить в мире и согласии. В год, объявленный Президентом Владимиром Путиным Годом единства народов России, фестиваль приобрел особое звучание. В этот день в органах ЗАГС прошли торжественные регистрации заключения брака с элементами этно-культурных свадебных традиций народов, проживающих на самарской земле и встречи с семьями, сохранившими уникальные традиции своего народа. «Сегодня в День дружбы народов Самарской области мы видим пары, которые прожили в браке 50 лет и более, видим молодоженов. Многие в национальных костюмах, что ярко свидетельствует об уважении к традициям и обычаям всех народов нашего региона», - отметила председатель Регионального отделения ОГО «Ассамблея народов России» Самарской области Любовь Колесникова.

Главной площадкой фестиваля стал Дворец бракосочетания городского округа Самара. Здесь была представлена выставка, посвященная Дню дружбы народов Самарской области и Году единства народов России, работали интерактивные площадки: «Семейная карта России», «Россия - это мы» и КВИЗ «Любовь на разных языках». Также в мероприятии приняли участие национальные супружеские пары, прожившие в браке более 40 лет, - хранители русских, татарских, чувашских, мордовских, башкирских, казахских и иных традиций. Им была доверена особая миссия: передача семейных реликвий будущему поколению и демонстрация национальных свадебных традиций.

В Тольятти для молодых пар также были воссозданы трогательные элементы национальных обрядов. По традиции их благословляли на долгую и счастливую жизнь, желали благополучной и дружной совместной судьбы. «Основная идея фестиваля - показать, что семья и любовь не знают национальных границ, и что наше культурное многообразие - это наше общая сила. И сегодня мы еще раз доказываем, что мы едины в нашем стремлении любить, создавать крепкие семьи и созидать на благо нашего региона и нашей страны», - отметила Ирина Сковородина, руководитель Дворца бракосочетания городского округа Тольятти.

Фестиваль прошел и в других муниципалитетах. В Новокуйбышевске он был посвящен русским свадебным традициям: молодоженов ожидало поздравление от фольклорного ансамбля «Горлинка» из СДК «Маяк». Артисты исполняли старинные свадебные русские обряды и величальные песни, подарив молодым парам и гостям незабываемые мгновения. В отделе ЗАГС городского округа Сызрань и муниципального района Сызранский праздничную атмосферу и национальный колорит новобрачным подарили коллектив татарского танца «Мирас» и участники патриотического клуба «Казачья застава».

Фестиваль национальных свадеб в очередной раз доказал: сохранение традиций - это живой мост между поколениями и культурами.

Фото - Дом дружбы народов