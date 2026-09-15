Экспорт косметики из Южной Кореи в Россию увеличился более чем на 20%

За январь — август 2026 года экспорт косметики и средств по уходу за кожей в Россию вырос более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных таможенной службы Республики Корея.

«Согласно статистике ведомства, в январе-августе Южная Корея экспортировала в Россию продукцию категории HS 3304 — косметику и средства для макияжа и ухода за кожей, включая солнцезащитные средства, а также средства для маникюра и педикюра — на 287,7 миллиона долларов», — указано в материале РИА Новости.

В прошлом году объем подобных поставок составлял 239,2 миллиона долларов. Сейчас экспорт вырос на 20,3% (около 48,5 миллиона долларов).

Экспорт из Южной Кореи в Россию «прочих средств» для макияжа и ухода за кожей вырос с января по август 2026 года с 222,6 до 277 миллионов долларов (прирост 24,5 %). При этом поставки некоторых видов декоративной косметики снизились: косметики для губ — на 15,2 % (до 6,9 миллиона долларов), для глаз — на 60,8 % (до 2,5 миллиона долларов), пудры — на 40 % (до 967 тысяч долларов), средств для маникюра и педикюра — на 21,6 % (до 367 тысяч долларов). Физический объем поставок продукции категории HS 3304 уменьшился на 6,2 %: с 9,11 до 8,55 тысячи тонн.

Рост импорта косметики и средств по уходу за кожей из Южной Кореи в Россию коррелирует с общим увеличением интереса россиян к азиатской продукции. Однако в Корее происходит наоборот, страна сократила импорт масла из России на 36,3%. Доход от экспорта снизился на 23,2%. Об этом писал телеканал «Царьград».