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Вячеслав Федорищев вручил награды спасателям Сызрани

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Сегодня, 12 сентября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, продолжая работу в Сызрани, встретился с сотрудниками управления по общественной безопасности, делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедс

Сегодня, 12 сентября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, продолжая работу в Сызрани, встретился с сотрудниками управления по общественной безопасности, делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий администрации города, а также аварийно-спасательной службы и единой дежурно-диспетчерской службы.

Обращаясь к собравшимся, Вячеслав Федорищев отметил профессиональную работу спасателей при ликвидации последствий вражеских атак БПЛА, которым неоднократно подвергался муниципалитет.
«Ежедневно жизнь ставит перед нами задачи, которые мы не могли представить несколько лет назад. Задачи сложнейшие – ликвидация последствий действий противника, который пытается дестабилизировать обстановку в нашей стране. У противника не получится. Победа будет за нами», – сказал глава региона.
Как отметил руководитель области, каждое из происшествий требует особого внимания, и слаженные действия специалистов помогают сохранить жизнь и здоровье граждан, минимизировать их имущественные потери.

«Ваш героизм, ваша сила воли, сила духа позволяют спасать жизни наших жителей. Вы не раз это доказали при ликвидации происшествий. Каждый спасатель – герой. И мы, правительство региона, говорим большое спасибо за работу», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

В ходе встречи губернатор вручил региональные награды – медаль «За доблесть и отвагу», почетный знак «За служение людям», а также благодарности Губернатора Самарской области – спасателям, в числе которых сотрудники городской единой дежурно-диспетчерской службы и управления по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: В центре внимания Сызрань

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