Вячеслав Федорищев предложил Сергею Володченкову возглавить городской округ Сызрань

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В четверг, 15 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Сергеем Володченковым, в ходе которой предложил ему возглавить городской округ Сызрань, после отставки Анатолия Лукиенко.

«Сергей Евгеньевич, Вы там давно живете, работаете, очень многие вопросы, которые мы обсуждали с руководством города, также были у Вас на депутатском контроле. Хочу предложить Вам возглавить город», – сказал глава региона, обращаясь к собеседнику.



Отметим, Сергей Володченков имеет два высших образования: в 2008 году он окончил ГОУ ВПО Донской государственный технический университет, а в 2012 году – ФГАОУ ВПО «Южный Федеральный университет». На протяжении нескольких лет Сергей Евгеньевич работал в должности директора по персоналу АО «ТЯЖМАШ». В 2018 году был избран депутатом Думы г.о. Сызрань и возглавлял Комиссию по городской инфраструктуре и жилищно-коммунальному хозяйству. Также был заместителем председателя Комитета по социальной политике, членом Комитета по бюджету.



Сергей Володченков поблагодарил за доверие и предложение «более полно заняться жизнью города». Он отметил, что деятельность, связанная с работой в качестве депутата, «имела свои ограничения по полноте, охвату территории».

Среди приоритетных задач, которые перед собой ставит и.о. главы г.о. Сызрань, – вопросы городского хозяйства, восстановления транспортной инфраструктуры и работы коммунальных сетей, а также оперативное реагирование на вопросы жителей и усиление кадрового состава городской администрации, основных комитетов служб города.

На встрече глава региона выразил уверенность, что Сергей Володченков сможет применить все свои знания и опыт на благо города.



Также Вячеслав Федорищев предложил Сергею Володченкову вместе с командой областного Правительства подготовить программу опережающего социально-экономического развития и программу первоочередных мер, которые позволили бы оперативно ответить на запросы жителей.



По мнению руководителя области, объединив усилия, можно добиться значительных результатов. «Вы знаете, что сейчас региональное Правительство в очень открытом режиме работает с главами муниципальных образований. Поэтому все предложения, которые будут появляться, сразу же вместе обсуждаем и вместе принимаем решения», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

В завершение встречи глава региона поделился, что в ближайшее время планирует с рабочим визитом посетить Сызрань, чтобы познакомиться с городом, обсудить ключевые вопросы и пообщаться с жителями муниципалитета.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области