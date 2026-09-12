Госавтоинспекторы региона провели профилактические мероприятия со школьниками

Сотрудники Госавтоинспекции на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения и профилактику ДТП, в том числе с участием несовершеннолетних.

В Новокуйбышевске и Шенталинском районе госавтоинспекторы напомнили школьникам основные правила безопасного поведения на дороге, уделив особое внимание использованию велосипедов и средств индивидуальной мобильности.

Полицейские разобрали с учащимися типичные «дорожные ловушки», в том числе опасность внезапного выхода из‑за припаркованного транспорта в дворовых территориях, а также проработали принципы построения безопасного маршрута «Дом — школа — дом».

Сотрудники госавтоинспекции также провели рейдовые проверки вблизи школ, контролируя соблюдение водителями правил дорожного движения в зонах, прилегающих к образовательным организациям.

Кроме того, госавтоинспекторы провели разъяснительные беседы не только с детьми, но и с педагогами и родителями, рассказав им о наиболее распространённых нарушениях, допускаемых несовершеннолетними, об ответственности за управление мототранспортом без прав.

В завершение полицейские призвали участников мероприятий строго соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области