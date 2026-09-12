Сызранский завод «ТЯЖМАШ» в этом году отмечает своё 85-летие

Сызранский завод «ТЯЖМАШ» отмечает своё 85-летие. Сегодня в зале Сызранского театра имени А. Н. Толстого – несколько поколений машиностроителей, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Поприветствовал всех, кто создавал, укреплял и продолжает развивать одно из ведущих предприятий России.

Начав работу в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны, коллектив обеспечил бесперебойный выпуск оборонной продукции. Внес значимый вклад в Победу над нацизмом. И в последующие десятилетия здесь совершали трудовые подвиги, которые позволили заводу стать флагманом отрасли.

Сейчас «ТЯЖМАШ» – поставщик оборудования для разных отраслей промышленности. У предприятия богатый опыт проектирования, изготовления и комплексных поставок изделий. Его продукцией оснащены многочисленные объекты России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Андрей Трифонов, депутат Госдумы, который более 10 лет возглавлял завод, очень точно отметил:

«Именно способность отвечать на вызовы времени, внедрять современные технологии и находить решения для самых сложных задач позволила сызранскому машиностроительному гиганту сохранить лидирующие позиции в отрасли».

В юбилейный год Указом Президента Владимира Владимировича Путина трудовой коллектив удостоен ордена Почета. Это высшая федеральная оценка вклада в развитие промышленности.

Государственные награды получили и работники завода. Их верность традициям, стремление идти вперед стали основой и для предприятия, и для региона, и для всей страны", - рассказал глава региона.

Фото: Вячеслав Федорищев