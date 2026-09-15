Премьер Грузии Кобахидзе пообещал бороться с русофобией

Грузинские власти намерены не допустить распространения русофобских настроений в стране. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал ксенофобию и русофобию опасными явлениями. Заявление прозвучало в эфире телеканала «Рустави-2», пишет Лайф.

По словам Кобахидзе, русофобские настроения внутри страны распространяет радикальная оппозиция. Отдельно премьер отметил, что считает ксенофобию в целом и русофобию в частности «самыми темными явлениями». Грузинскому обществу, по его мнению, подобные взгляды не свойственны.