Три аварийных дома планируют демонтировать в Самаре до конца 2026 года

Городская администрация объявила торги на выбор подрядчиков, которые займутся сносом зданий.

Два объекта находятся в Октябрьском районе — на улицах Советской Армии, 288е и 280б. Еще один аварийный дом расположен в Ленинском районе на улице Самарской, 141, литеры А, А1 и А2.

Возраст зданий превышает несколько десятилетий. Дом на Советской Армии, 288е построили до 1935 года, соседний объект по адресу 280б — до 1933-го. Здание на Самарской появилось еще до 1917 года.

На демонтаж всех трех домов город готов направить 2,5 млн рублей. Работы должны быть завершены в рамках договоров, которые мэрия заключит с победителями торгов, до конца текущего года, пишет Самарская газета.