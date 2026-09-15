Жительница Октябрьска подралась с четырьмя соседями

Прокуратура г. Октябрьска Самарской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летней местной жительницы. Она признана виновной по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия).

Судом установлено, что в мае 2026 года ранее судимая за нанесение побоев женщина, будучи нетрезвой и находясь по месту своего проживания в одном из многоквартирных домов г. Октябрьска, спровоцировала конфликт с четырьмя соседями. В ходе конфликта она поочередно напала на них: сдавливала руками органы дыхания и наносила удары по разным частям тела.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.