В Самарской больнице №10 начали проводить плановые операции по замене суставов благодаря новому рентген-оборудованию

В Самарской городской больнице №10 расширился спектр высокотехнологичной медицинской помощи. Теперь здесь проводят плановые операции по эндопротезированию тазобедренных и коленных суставов. Это стало возможным после поставки новой цифровой C-дуги.

Ранее подобные вмешательства в больнице проводились только в экстренном порядке при травмах. Теперь плановая помощь доступна пациентам с артрозами, асептическими некрозами и септическими процессами.

«Наличие нового рентгеновского оборудования — цифрового усилителя телевизионного изображения, или С-дуги — позволяет нам устанавливать металлические конструкции непосредственно под контролем аппарата со всех сторон, — рассказал главный врач больницы Дмитрий Лисица. — Если раньше мы делали снимки до и после, то теперь контролируем процесс в реальном времени. Это повышает скорость оперативного вмешательства, улучшает его качество и значительно уменьшает травматизацию тканей».

С 1 апреля 2026 года хирурги больницы уже провели 60 операций. До конца года планируется еще 25.

Операции проводятся для пациентов самых разных возрастных категорий, включая лиц старше 90 лет. Недавно врачи успешно прооперировали 95-летнюю пациентку.

«Также наши специалисты активно внедряют протезирование коленных суставов, где особенно важно новое оборудование при выставлении осей. Для работы с новыми технологиями врачи прошли профильное обучение в Москве», - отметил главврач.

Для установки новой С-дуги завершен капитальный ремонт операционной.

Больница №10 стала шестым учреждением в регионе (после больниц им.Середавина, им.Пирогова, им.Семашко, Клиник СамГМУ и Тольяттинской больницы 5), выполняющим такие операции. Это позволило улучшить доступность и качество данного вида медицинской помощи на территории Самарской области.

Благодаря мероприятиям национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», которые реализуются по решению Президента России Владимира Путина, а также при поддержке регионального Правительства в медучреждениях региона продолжается обновление оборудования.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области