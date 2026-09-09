Новые идеи для медицины будущего в СамГМУ стартовала акселерационная программа «МедАП» 2026

В Самарском государственном медицинском университете состоялось открытие новой акселерационной программы «МедАП» – комплексной образовательно-практической программы для студентов в сфере технологического предпринимательства. Ее цель – помочь участникам пройти путь от идеи до готового к презентации проекта, который можно представить экспертам, инвесторам и партнерам. На протяжении всего времени команды совмещают обучение с активной работой над собственными проектами, регулярно получая обратную связь от приглашенных экспертов.

В открытии программы приняли участие ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов, врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков, а также руководители профильных подразделений университета по образованию, науке, молодежной политике и студенты СамГМУ.

«В нашем университете создана мощная система поддержки молодых ученых и стимулирования интереса к науке, – подчеркнул ректор СамГМУ Александр Колсанов. – Работает Студенческое научное общество, различные научные кружки, стартап-центр, реализуются программы «МедАп» и «МедАП.Про». Все это способствует тому, что ребята вовлекаются в научную деятельность, уже начиная с первого курса. Результатом становятся собственные инновационные разработки, которые служат главной цели – сохранению здоровья и повышению качества жизни наших пациентов».

В свою очередь врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков отметил: «Программа «МедАП» – это практический вклад СамГМУ в достижение технологического суверенитета России в здравоохранении. В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» мы реализуем не просто стартапы, а готовые решения для отечественной медицины».

Программа «МедАП» начинается с отбора 350 участников и проведения форсайт-сессий, на которых 35 команд генерируют идеи в направлении «Хелснет». Далее стартует образовательный блок, включающий онлайн-лекции, тренинги и мастер-классы по ключевым темам: основы технологического предпринимательства, командообразование, проверка гипотез на рынке, бизнес-моделирование, анализ целевой аудитории.

Затем команды представляют промежуточные результаты на демо-дне в формате онлайн-презентации. Экспертное жюри оценивает выступления и дает рекомендации, после чего принимается решение о переходе команд на следующий этап. Команды, прошедшие отбор, продолжают обучение, но уже с фокусом на углубленные темы: управление командой, маркетинг, финансы, продажи, привлечение инвестиций и подготовка к публичным выступлениям.

Завершается программа итоговым днем, на котором команды защищают свои проекты перед жюри, состоящим из экспертов в области технологического предпринимательства и инвестиций. По результатам презентаций выбирают три лучших проекта, которые получают дополнительные рекомендации, консультационную поддержку и возможность дальнейшей реализации.

Напомним, в 2025 году СамГМУ выиграл двойной грант более чем на 12 млн рублей на реализацию акселерационных программ «МедАП» и «МедАП.Про». Конкурсный отбор проходил в рамках федерального проекта «Технологии» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» государственной программы РФ «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Программа «МедАП» предназначена для команд, которые впервые пробуют себя в предпринимательстве, «МедАП.Про» – для команд, уже имеющих опыт в предпринимательстве.

Фото: пресс-служба СамГМУ