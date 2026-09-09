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Импорт виски из Грузии вырос из-за перестройки логистики

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импорт виски из Грузии вырос из-за перестройки логистики

Восьмикратный рост импорта виски из Грузии в Россию в июле говорит не о росте интереса к местным маркам, а об изменении логистических цепочек. Основная часть поставок алкогольного напитка из этой страны приходится не на грузинские бренды, а на продукцию западных стран, объяснила профессор экономического факультета РУДН Анна Пак, пишет Ура.ру.

«Резкий рост поставок виски из Грузии в Россию, в том числе зафиксированный в летние месяцы — это прежде всего результат перестройки торгово-логистических цепочек, а не всплеск спроса на грузинские марки. В 2025 году Грузия импортировала виски на 12,3 млн долларов, главным образом из Великобритании, Латвии, Нидерландов и США и одновременно экспортировала в Россию продукции на 7,7 млн долларов. На российский рынок пришлось около 93% всего грузинского экспорта этого напитка, причем подавляющая часть поставлялась в емкостях свыше двух литров.

Такая структура торговли позволяет предположить, что Грузия стала одним из промежуточных звеньев новых каналов поставок виски в Россию, в том числе продукции, предназначенной для последующего розлива», — комментирует Анна Пак.

Однако какую-то часть этого объема может составлять и грузинская продукция, говорит эксперт. В последнее время Россия диверсифицирует импорт алкоголя.

Часть продукции поставляется в больших емкостях и предназначена для последующего розлива, обращает внимание экономист

«Исторически российский импорт виски был практически полностью ориентирован на Великобританию, США и Ирландию: еще в 2021 году на эти страны приходилось около 98% поставок в стоимостном выражении. После изменения торговых и логистических условий на рынке появилось больше пространства для альтернативных производителей», — отметила Пак.

Виски из Грузии, включая развивающиеся национальные бренды, скорее может постепенно занимать часть освободившегося нишевого и среднего ценового сегмента, чем напрямую вытеснять шотландские или ирландские марки, считает экономист. При этом восьмикратный месячный рост, по ее словам, пока правильнее рассматривать как эффект низкой базы и отдельных крупных поставок, а не как радикальное изменение структуры российского рынка.

По данным грузинской таможни, в июне страна поставила в Россию виски на 315,8 тысячи долларов — это в восемь раз больше, чем в предыдущем месяце. При этом показатель отстает от рекордного в этом году февральского, когда РФ импортировала из Грузии этого напитка на 764,2 тысячи долларов.итка

По объемам закупок грузинского виски Россия в июле стала четвертой, на ее долю пришлось 11% поставок. Больше всего Грузия экспортировала в Малайзию — 28%, далее следуют Турция (22%) и Киргизия (13%).

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