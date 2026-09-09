На базе спортивного комплекса «Виктория-2» прошел Паралимпийский фестиваль, приуроченный к 440-летию Самары. Участие приняли 72 человека в составе 9 команд из всех районов города.

«Это не просто фестиваль, а по-настоящему теплая встреча добрых друзей, которая уже 17 лет подряд проходит на самарской земле. Участники доказывают, что возможности человека не знают пределов», — сказала заместитель главы города Самары Ольга Слесарева.

В программу вошли дартс, мини-гольф, настольный теннис и другие состязания. Первое место заняла команда Промышленного района, серебро — у Кировского, бронза — у Советского.

«Спорт для участников — это путь к рекордам, новым друзьям и преодолению собственных барьеров. Главное — не победа, а участие», — отметила уполномоченный по защите прав людей с инвалидностью Екатерина Куприянова.