В Самарской области изменят подход к планированию импорта топлива

Вице-премьер Александр Новак поручил заранее определять объёмы импорта топлива, необходимые для покрытия потребностей внутреннего рынка. Такое решение принято по итогам совещания о ситуации на топливном рынке 8 сентября, в котором участвовали представители Минэнерго, ФАС, Совфеда, отраслевых компаний и главы регионов.

В конце июня в Самарской области ввели лимиты на продажу топлива: для бензина — до 40 литров в одни руки, для дизеля — до 100 литров на легковой автомобиль. Ограничения продлевали и в июле, и в августе. На совещании отметили, что ряд нефтяных компаний перенесли плановые ремонты на НПЗ, чтобы направить дополнительные объёмы топлива на внутренний рынок.

ФАС уже возбудила 51 дело и выдала 81 предупреждение за необоснованное завышение цен на топливо. Новый механизм планирования импорта и усиление контроля призваны предотвратить повторение ситуации с нехваткой топлива в регионах. Также Новак поручил проработать соглашения между Минэнерго, ФАС и малыми НПЗ, а также независимыми АЗС для регулирования ценообразования, пишет Самара-АиФ.