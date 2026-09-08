В самарской спортшколе №4 открылась «умная» спортивная площадка

На территории спортивной школы №4 «Аврора» городского округа Самара в Бельском переулке в рамках реализации госпрограммы «Спорт России» построена «умная» спортивная площадка.

Она содержит спортивный корт с полимерным покрытием и хоккейными бортами. На таком корте можно заниматься любыми игровыми видами спорта - мини-футболом, баскетболом, волейболом, зимой - хоккеем. Рядом располагается зона воркаута с qr-кодами на каждом снаряде.

С открытием новой площадки воспитанников школы поздравили руководитель управления развития физкультуры и массового спорта минспорта Самарской области Дмитрий Чесалин, замруководителя департамента физической культуры и спорта администрации Самары Сергей Четвериков и директор спортивной школы №4 Василий Попов.

Фото: минспорта СО