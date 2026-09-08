В Самаре стартует VII Международный Фестиваль искусств «Шостакович. Над временем»

Фестиваль пройдет с 8 по 27 сентября и станет значимым культурным событием, посвященным творчеству великого композитора Дмитрия Шостаковича. В программе фестиваля запланированы концерты, мастер-классы, лекции и выставки, которые познакомят зрителей с музыкальным наследием Шостаковича и его влиянием на современное искусство.



Это мероприятие объединит музыкантов, артистов и зрителей, создавая уникальную атмосферу творчества и вдохновения.

Приветствие в адрес фестиваля направила министр культуры РФ Ольга Любимова:

«Дорогие друзья!

Приветствую вас на VII Международном фестивале искусств «Шостакович. Над временем»! Фестиваль – не просто дань уважения выдающемуся музыкальному гению, но и важная площадка для обмена идеями и культурного взаимодействия.



Ежегодно в Самарской области собирается множество талантливых артистов и любителей творчества великого композитора со всей страны. Особенно хочется отметить программу текущего года, которая приурочена к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича и включает выступления ведущих солистов и оркестров России.

Уверена, что каждый из вас найдет что-то интересное и вдохновляющее. Желаю всем творческих успехов, новых открытий и незабываемых впечатлений!».

Фото: минкульт СО