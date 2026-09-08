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Стартует программа обучения по управлению персоналом для предприятий и организаций региона

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Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области совместно с АНОО ДПО «Таволга» организует обучение по программе повышения квалификации «Специалист по управлению персоналом». 

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области совместно с АНОО ДПО «Таволга» организует обучение по программе повышения квалификации «Специалист по управлению персоналом». 
Такая работа ведется уже третий год. В 2026 году программа была полностью обновлена.
«Сегодня роль кадровых служб меняется, - отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. - От них зависит стабильность в коллективе, а значит и на предприятии в целом. Цель программы повышения квалификации - сформировать у руководителей и специалистов кадровых служб современные компетенции и практические навыки в области кадрового обеспечения и безопасности трудового коллектива, построения сильного бренда работодателя и развития корпоративной культуры, сопровождения участников специальной военной операции при их трудоустройстве и адаптации».
Обучение проводится в рамках исполнения задач Стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2030 года, утвержденной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.
Проект реализуется при поддержке профильных ведомств региона. В качестве спикеров выступят ведущие эксперты-практики Самарской области, бизнес-консультанты и HR-тренеры, специалисты по трудовому праву и цифровым HR-решениям. Программа включает обязательный блок по работе с участниками СВО, их социальной защите и психологической безопасности в коллективе.
Работодатели получат инструменты для цифровизации документооборота, снижения кадровых рисков и приведения процессов в полное соответствие с актуальным трудовым законодательством.
Приглашаем на обучение руководителей и специалистов кадровых служб организаций Самарской области. Обучение бесплатное.
Сроки обучения - с 21 сентября по 16 октября 2026 года (в очно-заочном формате). Прием заявок - до 17 сентября 2026 г. по ссылке: https://simpoll.ru/run/survey/5397226c.
По итогам будет выдано удостоверение о повышении квалификации.

 

Фото:   минтруд СО

Теги: Самара

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