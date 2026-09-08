В двух районах региона прошли стратегические сессии «За медицину здорового долголетия»

В Самарской области реализуется региональное движение «За медицину здорового долголетия». Сегодня сразу в двух муниципальных образованиях - Отрадном и Сергиевске - состоялись стратегические сессии и работа интерактивных площадок. Мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Представители медицины, спорта, культуры и некоммерческих организаций – собрались, чтобы превратить идеи в конкретные шаги. Главные темы – профилактика, движение, социальные технологии и культурный досуг как ресурс здоровья.

«Приоритет современного общества смещается от лечения заболеваний к профилактике и сохранению активного долголетия. Здоровый образ жизни сегодня — это базовая потребность, а не временный тренд. Успех этой концепции подтверждается массовым участием людей всех возрастов в спортивных и образовательных инициативах. Задача таких площадок — интегрировать принципы ЗОЖ в повседневную жизнь каждого человека», - отметил первый заместитель министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко.

Особый интерес у участников мероприятий вызвали лучшие культурные и спортивные практики здорового долголетия: от зарядки до мастер-класса по плетению.

«Стратегическая сессия призвана определить долгосрочное видение развития отрасли: по её итогам будут сформулированы ключевые цели и приоритетные направления развития здравоохранения»,- отметил депутат Самарской Губернской Думы Николай Сомов.

Также всем рассказали, почему регулярная диспансеризация – фундамент активного долголетия.

«Диспансеризация – это не разовый визит, а системная забота о себе. Благодаря раннему выявлению хронических заболеваний и факторов риска мы можем не лечить последствия, а предупреждать их. В Сергиевском районе мы делаем акцент на доступности профилактики для каждого возраста – от молодёжи до людей серебряного возраста. Здоровое долголетие начинается с ответственного отношения к своему организму. Призываю всех земляков проходить диспансеризацию ежегодно – это инвестиция в вашу бодрость, энергию и радость жизни на долгие годы», - рассказал исполняющий обязанности главного врача Сергиевской больницы Дмитрий Агафонов.

Ключевым приоритетом является обеспечение качественной и доступной медицинской помощи для всех категорий граждан, при этом особое внимание уделяется медицинской поддержке участников специальной военной операции.

«После тяжелых ранений и контузий нашим бойцам необходимы лечение, время на восстановление и человеческая поддержка», - отметил руководитель Ассоциации ветеранов СВО по Самарской области Андрей Колотовкин.

Профилактика заболеваний, диагностика болезней на ранних стадиях, развитие центров здоровья - важные направления федерального проекта «Здоровье для каждого». Это часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО