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Министр рассказал, почему целевики нарушают контракт с самарским Минздравом

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Министр рассказал, почему целевики нарушают контракт с самарским Минздравом

В приёмную кампанию 2026 года для министерства здравоохранения Самарской области правительство России определило квоту целевого приёма студентов-медиков — 731 место. Всего же в регионе сейчас проходят подготовку 2500 будущих специалистов, которые после выпуска должны будут отработать своё обучение в государственных клиниках. Об этом редакции samara.aif.ru сообщил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

«В нынешнем году планируемый выпуск целевиков составил: по программам специалитета более 200 человек (около 60% из которых продолжат обучение на узкие специальности), по программам ординатуры — более 250 человек», — рассказал министр.

При этом, по словам Андрея Орлова, эффективность целевого обучения в Самарской области ежегодно увеличивается. По итогам 2025 года трудоустройство целевиков составило 86%. Почему же отказались отрабатывать обучение те, кто попал в оставшиеся 14%?

«Основные причины нарушения договора о целевом обучении: отпуск по уходу за ребенком, служба в армии, целевик является супругом или супругой военнослужащего. Также есть случаи отказа от трудоустройства в связи со сменой места жительства», — пояснил Андрей Орлов.

Напомним, что с будущими врачами, решившими пройти целевое обучение, заключаются договоры, которые предусматривают не только бесплатную подготовку на "бюджете, но и меры поддержки и гарантированное трудоустройство. Но в выбранном при целевом поступлении медучреждении выпускник обязан отработать не менее трёх лет. При нарушении условий договора, потраченную на его обучение сумму специалист обязан компенсировать. Но есть и уважительные причины для отсрочки. К ним относятся беременность и роды, контрактная служба в войсках супруга или супруги в месте, отличающемся от указанного в условиях контракта, инвалидность и некторые другие, пишет Самара-АиФ.

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