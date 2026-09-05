13-летняя школьница-китаянка изобрела приложение для слежки за учениками

Школьница Чжу Шухан из Шанхая удивила весь цифровой мир, придумав оригинальный программный продукт для онлайн-контроля за выполнением уроков. По словам 13-летней изобретательницы, особо писать коды она не умеет, а пользоваться ИИ начала только год назад. Но главное — идея, на которую девушку натолкнуло многолетнее выполнение домашки в отсутствие родителей, пишет МК.

Ее проект называется Zai Chang («На месте», или «Присутствие»). Суть проста, как и все гениальное. На портал загружается фото родителей или другого контроллера. Цифровой аватар виртуального цензора постоянно «висит» на экране, пока ребенок делает уроки. Камера то и дело щелкает снимки и отправляет их в облако для анализа. После обработки кадры удаляются, видеозапись не ведется. Но если система замечает, что кое-кто бездельничает, то виртуальный родитель строгим голосом призывает: «А ну-ка соберись!»

В первой версии продукта «виртуальный родитель» мог рассердиться и «пожаловаться» взрослым на ребенка напрямую. Позднее Чжу смягчила стратегию. Теперь сервис сначала напоминает самому школьнику о занятиях, и только при повторных нарушениях, отправляет сообщение родителям. И правильно, приложение не должно сразу «ябедничать», иначе Чжу не понялли бы «свои» в школе.

Главным тестировщиком «гувернера» был младший брат Шухан, который собирался пойти в 1 класс. Сейчас она намеревается масштабировать работу и сделать приложение дешевле. Ведь, по сути, школьница продает не просто программу, а ощущение, что родители рядом, даже когда их нет.

Девушка признается, что прониклась проблематикой контроля над ДЗ на основание собственного опыта. «Когда я сажусь за уроки, я неизбежно отвлекаюсь и тайком играю в телефоне», — признает изобретательница. Родители постоянно были на работе, так что присмотреть за ней было некому. Чжу опросила одноклассников, и оказалось, что проблема всеобщая. Так родилась идея создать «цифрового гувернера».

Над кодом девочка практически не корпела — она просто описывала задачи-промты обычным языком, а большая языковая модель сама достраивала логику и писала скрипты. От идеи до работающего прототипа у нее ушло каких-то три-четыре дня с перерывами. И это приложение девушка продала на ярмарке стартапов Ханчжоу за 18 тысяч юаней (почти 2,6 тысячи долларов). Про «цифровую няньку» Чжу написали ведущие американские и европейские СМИ. Она также получила первый приз на ярмарке цифровых изобретений, где программа Zai Chang взяла приз размером 5 тысяч долларов. За 48 часов, ее приложение купили 90 раз!