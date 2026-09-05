«ЦСКА Самара» открывает набор на курс обучения вертолетному спорту

В субботу, 5 сентября, с 10:00 спортивная школа олимпийского резерва «ЦСКА-Самара» проводит День открытых дверей. В этом году в ней открылся набор на обучение вертолетному виду спорта, сообщили в городской администрации.

«Родители с детьми смогут познакомиться с программой и узнать, как ребята осваивают управление вертолетом, работают со специальным оборудованием и выполняют спортивные упражнения», – рассказали в пресс-службе.

Занятия будет проводить мастер спорта международного класса, летчик инструктор Елена Дробышева. Набор начнется 15 сентября и продлится до 23 октября. На обучение примут 20 мальчиков и девочек в возрасте от 14 до 16 лет.



Юные спортсмены изучат теорию и практику, будут участвовать в соревнованиях, получать спортивные разряды и звания при выполнении нормативов. Обучение организовано в рамках дополнительного образования и проходит бесплатно, пишет Самара-КП.