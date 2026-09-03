Ведущие специалисты региона провели выездной прием в Новокуйбышевске

Специалисты Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова, Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войны имени О. Г. Яковлева и Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина провели выездной прием для жителей Новокуйбышевска в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Во взрослой поликлинике Новокуйбшевской больницы приём пациентов провели врачи кардиолог, невролог, гастроэнтеролог.

«Выездные мероприятия в города и муниципальные районы нашего региона очень важны для пациентов, потому что мы оказываем консультативную специализированную медицинскую помощь непосредственно вблизи от дома», - отметил врач-невролог Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войны Павел Кузнецов.

В этот день консультацию специалистов получили более 30 жителей города.

«Ведущие специалисты областных медицинских учреждений принимают жителей города, состоящих на диспансерном наблюдении с хроническими неинфекционными заболеваниями. Речь идёт преимущественно о пациентах, которым по состоянию здоровья тяжело ехать за консультацией и назначением лечения в областной центр», - рассказал главный врач Новокуйбышевской центральной городской больницы Алексей Башаев.

Профилактика заболеваний, диагностика болезней на ранних стадиях - важные направления федерального проекта «Здоровье для каждого». Это часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО