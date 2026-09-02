Ректор СамГМУ ознакомился с работой поликлиники в микрорайоне Волгарь

Ректор Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России член-корреспондент РАН Александр Колсанов посетил поликлинику Самарской городской больницы № 10 в микрорайоне Волгарь. В продолжение форсайт-сессии в правительстве Самарской области по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в медицине ректор в сопровождении главного врача СГБ № 10 Дмитрия Лисицы ознакомился с опытом использования ИИ в учреждении, с учебной базой университета и работой молодых выпускников СамГМУ под руководством опытных наставников. Также в ходе визита обсудили ключевые потребности учреждения для последующего решения на уровне руководства региона.

Во время форсайт-сессии губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул важность применения новых технологий для развития здравоохранения. Глава региона также привел данные статистики.

«С 2025 года наши алгоритмы искусственного интеллекта обработали более 180 тысяч исследований. Из них свыше 63 тысяч помогли выявить патологии. Четверть миллиона диагнозов с 2022 года в Самаре были подтверждены или уточнены нейросетью. За этим стоит огромное количество спасенных жизней», — сказал Вячеслав Федорищев. Он добавил, что за последние годы создан мощный инфраструктурный фундамент: 61 маммограф, 53 аппарата компьютерной томографии и 125 рентген-аппаратов, подключенных к единой сети через Центральный архив медицинских изображений.

В ходе визита Александр Колсанов посмотрел, как новые технологии работают в поликлинике в Волгаре, открытой в 2024 году. В учреждении, рассчитанном на 700 посещений в смену, оказывают первичную медико-санитарную помощь взрослому населению микрорайона Волгарь, пос. Рубежное и пос. Водников Куйбышевского района Самары. К медучреждению прикреплены 34 983 человека, организовано 20 терапевтических участков, в детском отделении — 12 участков.

Ректор СамГМУ посетил рентгенологическое отделение и кабинет рентгенографии с оборудованием, полученным в рамках национального проекта «Здравоохранение». Там он ознакомился с применением ИИ в рентгенологии и работой молодых специалистов под руководством наставников.

Затем Александр Колсанов побывал в женской консультации, где используется разработанный в СамГМУ цифровой портативный кольпоскоп «НИКА» с возможностью интеграции ИИ. Самарская городская больница № 10 вошла в число десяти медучреждений региона, где проходил апробацию кольпоскоп. Устройство помогает точно выявлять патологические изменения шейки матки на ранних стадиях, снижая риск субъективных ошибок. Кольпоскоп стал частью масштабного пилотного проекта в Самарской области по использованию технологий ИИ для анализа кольпограмм совместно с Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова.

Также ректор СамГМУ посетил областной гепатологический центр, где в рамках Национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» проводится лечение больных с хроническим гепатитом С. За 2026 год здесь пролечены 664 пациента в амбулаторных условиях и 437 в условиях дневного стационара.

Затем Александр Колсанов посмотрел, как в медучреждении реализуется федеральный проект по наставничеству, пообщавшись с выпускниками СамГМУ и их наставниками. В больнице №10 в 2026 году выпущено три ординатора СамГМУ, еще четыре продолжают обучение. В больнице также располагаются кафедры СамГМУ: амбулаторно-поликлинической помощи с курсом телемедицины и инфекционных болезней с курсом эпидемиологии. Александр Колсанов узнал мнение ординаторов о том, как проходило обучение, их пожелания и предложения, а также как им помогает программа наставничества.

«Я работаю здесь с 2020 года, мой наставник — заведующая отделением Елена Саликова, — говорит врач-рентгенолог, выпускница СамГМУ Кристина Тужилкина. — Она всегда помогает мне в сложных случаях. И, конечно, сегодня ИИ очень сильно помогает врачам в сложных ситуациях поставить правильный диагноз. Особенно это важно в условиях большого потока пациентов».

Во встрече также принял участие аспирант кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии СамГМУ Данила Усенко.

«С тех пор, как мы обучались в вузе, многие вещи поменялись, потому что время быстро идет, много инноваций, все быстро меняется - как в практике обучения, так и лечения, – говорит Данила Усенко. - Но от того момента, как я обучался и до того, как начал работать, для меня не было таких знаний, которые были бы лишними, все своевременно. Тем более, что врач — это вечный ученик. Я еще учусь в аспирантуре, и если даже мой путь обучения в университете закончится, он не закончится для меня. К СамГМУ я отношусь с большой благодарностью и всегда везде рассказываю, что наш университет — самый лучший».

На встрече заведующая детским поликлиническим отделением Елена Уварова поблагодарила ректора СамГМУ за прекрасных выпускников.

«Нашему детскому поликлиническому отделению очень повезло, в этом году у нас появился замечательный молодой доктор Дмитрий Барышев. Он поступил в ординатуру, с первых минут влился в работу и обслуживает два участка. Спасибо вам за таких докторов», — сказала Елена Уварова.

В завершение Александр Колсанов обсудил с Дмитрием Лисицей ключевые потребности учреждения для последующего решения на уровне руководства региона. Ректор отметил, что наблюдает медучреждение в динамике, и, помимо стен и нового оборудования, видит молодежь с горящими глазами, которая усвоила знания наставников СамГМУ и применяют современные технологии, включая ИИ.

«Эта модель, когда чтут традиции и применяют современные технологии, позволяет добиться главного результата — оказания высокотехнологичной медицинской помощи для наших пациентов, — говорит ректор. — Технологическое решения нужны, чтобы сократить рутинные задачи, уменьшить их, освободить время для общения с пациентом, поговорить о его состоянии здоровья, обсудить тактические шаги, как его улучшить. Поэтому такая синергия позволяет нам достичь результатов. Мы также сегодня обсудили с главным врачом перспективы развития, проблемы и планы их решения. Только за три года от правительства Самарской области было выделено 104 млн рублей на ремонт и закупку оборудования. И я знаю, какие еще планируются инвестиции со стороны региона, плюс участие в разных федеральных программах, а вуз со своей стороны подставляет плечо в подготовке целевых кадров. Каждый год 5-7 человек из СамГМУ приходит работать в это учреждение».

Дмитрий Лисица подчеркнул, что СамГМУ является флагманом, который разрабатывает новые прорывные технологии.

«Задача нашего взаимодействия заключается в том, чтобы эти технологии не оставались на уровне разработок, а внедрялись в каждодневную работу врача на каждом участке, — говорит главный врач. — Мы также активно работаем по привлечению кадров, и, как показала практика, современные стены, наличие комфортных условий способствуют тому, что молодые доктора приходят к нам работать после СамГМУ. Мы имеем право заключить целевые договоры на обучение, начиная с первого курса университета, заключаем договоры на ординатуру по тем специальностям, которые нам необходимы».

Дмитрий Лисица добавил, что Куйбышевский район бурно развивается, население с каждым годом увеличивается, а значит потребность в оказании квалифицированной медицинской помощи в шаговой доступности тоже растет.

«Поэтому одна из тем, которую мы сегодня обсуждали — дальнейшее строительство поликлинических учреждений на территории района. При этом мы должны идти на опережение и быть готовыми к тому, что количество жителей будет прибавляться и у нас должна быть возможность оказывать помощь всем», – подчеркнул главный врач.

Александр Колсанов пообещал передать все пожелания руководству региона. В ближайшее время ректор СамГМУ посетит с рабочим визитом еще несколько медучреждений области.

Фото – пресс-служба СамГМУ.